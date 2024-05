Mulai Terganggu Netizen Julid, Abidzar Ingin Blokir dan Bikin Penggemar Sendiri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan penyanyi, Abidzar Al-ghifari mulai gerah dengan sorotan netizen. Abidzar mulai terganggu kehidupannya terus dikomentari buruk, menyimpang dari aturan agama, dan dikaitkan dengan ayah dan ibunya yang berprofesi sebagai pendakwah, mendiang Uje dan Umi Pipik.

Dalam unggahan video musik yang diciptakannya, 'Be As It Should' dan dipromosikan di Instagram pribadinya pada Sabtu malam, 4 Mei 2024, ia terusik dengan berbagai komentar netizen. Kebanyakan menyorot tentang adegan menggendong model perempuan dan tato di punggungnya.

Hujatan Netizen Bikin Abidzar Gerah

"Abi, scene di pantai kok ngelihat ada tato di punggung, apakah sah solatnya," tulis @bons***. "Sebagai sesama muslim, aku ingin menyampaikan sedikit hal yang aku tahu tentang Islam bahwasanya tato di dalam agama Islam hukumnya haram dan dilarang," tulis @sya***. "Susahnya menasehati di zaman sekarang. Mengingatkan yang baik dibilang sok suci, ahli surga, dll. Zaman sekarang ini semua postingan socmed cuma diterima orang yang gila pujian. Alangkah baiknya kamu sadar ya siapa ibumu yang dipanggil ummi oleh banyak orang," tulis @nab***.

Sebagian hujatan itu dibalas oleh pemeran utama film Balada Si Roy ini. Ia menanggapi unggahan netizen yang menyebutnya gila pujian dengan kalimat, "Ribet fake account." Jawaban agak kalem juga berikan kepada netizen yang menuliskan soal hukum tato yang haram dilakukan oleh orang Islam. "Gua juga paham kali, palsu brow, kalem aja."

Abidzar, yang belakangan sedang ramai dijodohkan dengan Irish Bella ini menyematkan komentar yang mengingatkan netizen agar tidak menghujat Abidzar. "Wess...Mulai menghujat...Seneng lihat aja, nggak senang skip aja. Benahi diri dulu masing-masing," tulisnya.

Ingin Hapus Pengikut yang Bikin Kesal

Adik Adiba Khanza ini juga turut membalas sindiran netizen yang keheranan dengan kebiasaan menghujat orang. "Pada kenapa komenan orang yaa. Aku bukan fansnya tapi boleh nggak sih setiap manusia itu punya jalannya sendiri dan gak ada orang yang mengkritik kita selagi tidak merugikan orang lain," tulis @rom***.

Abidzar yang menyukai komentar ini memberikan jawaban. "Nggak bisa Mbak, susah kita hidup di Indonesia. Mayoritas rakyatnya suka menghujat. Pemain timnas bola aja yang sudah bikin prestasi dihujat apalagi saya, hihihi," tulisnya.

Ia kemudian menuliskan komentarnya dan disematka pada komentar paling atas. Tampak dari kalimatnya, ia sudah benar-benar kesal dengan perilaku netizen yang kurang bisa menjaga ketikannya. "Bisa ga sih kita bikin audience atau followers sendiri wkwkwkw, pengen remove orang-orang ribet," tulisnya.

