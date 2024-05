Unjuk Kemampuan Bahasa Indonesia, Xikers Tuai Antusias Penonton Sejak Pertama Muncul

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group K-Pop, xikers sukses menuai antusiasme tinggi sejak kemunculan pertamanya di panggung Saranghaeyo Indonesia (SHI) 2024. Festival musik Korea itu kembali digelar pada Sabtu, 4 Mei 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Menjadi salah satu line up di sesi pertama, xikers membuka penampilannya dengan sangat kuat. Lagu “We don’t stop” yang memiliki tempo cepat dipilih untuk memulai aksi panggungnya. Ketika memasuki panggung, rapper xikers, Sumin, langsung menyapa penonton yang hadir. “Jakarta! Are you ready?” ucap Sumin yang disambut sorak sorai penonton.

xikers Unjuk Kemampuan Bahasa Indonesia

Boy group asuhan KQ Entertainment itu menyelesaikan penampilannya lagu “We don’t stop” dengan meriah dan diakhiri kembang api buatan. Mereka lalu menyapa roady, sebutan penggemar xikers, dengan Bahasa Indonesia.

“Halo kami xikers,” ucap grup yang debut pada 30 Maret 2023 itu bersamaan. Mereka lalu memperkenalkan diri masing-masing menggunakan Bahasa Indonesia. Mulai dari Hunter, Minjae, Junmin, Sumin, Jinsik, Hyunwoo, Junghoon, Seeun, Yujun. “Halo saya Yechan dari xikers,” ucap maknae xikers itu.

Xikers saat tampil di konser Saranghaeyo Indonesia di Ancol, Sabtu, 4 Mei 2024. Foto: TEMPO| Raden Putri.

Tak berhenti sampai di situ, Hunter yang berposisi sebagai main dancer pun turut unjuk kemampuannya dalam berbahasa Indonesia. Dia menjadi anggota yang paling sering berbicara Bahasa Indonesia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Sebelum mulai kita ada sesuatu. Selamat malam, apa kabar?” kata Hunter dengan logat khasnya sambil melihat catatan yang dia tulis di sarung tangannya. Dia lalu melanjutkan, “Hai Indonesia, apakah kamu siap?”

Sementara itu, Munjae memilih untuk memuji para penonton yang hadir. “Guys, kalian sangat cantik,” kata idol kelahiran 2003 itu. Tak lupa, dia juga mengungkapkan rasa cintanya kepada para penggemar. “Aku cinta kamu everyone,” ujarnya berteriak.

Selain “We Don’t Stop”, xikers juga menampilkan sejumlah lagu hitnya. Total ada enam lagu yang dibawakan, di antaranya adalah “Tricky House”, “Rockstar”, hingga “Red Sun”. Semua lagu itu dibawakan dengan energik dan koreografi yang intens. Meski begitu, vokal mereka tetap stabil dan mampu memukau penonton dengan sejumlah nada tingginya.

Selain xikers, festival musik Korea tahunan ini juga menghadirkan lima musisi lain. Mereka adalah Boy Story, YoungK, Day6, serta Chen dan Xiumin EXO.

Pilihan Editor: Kenalan dengan Member xikers yang Akan Manggung di Jakarta