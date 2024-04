Babymonster Meluncurkan Album Mini, Lagu Sheesh Disoroti hingga Persiapan Tur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 1 April 2024, grup baru YG Entertainment, Babymonster meluncurkan album mini pertama BABYMONS7ER. Lagu utama dari album ini, berjudul Sheesh juga menjadi sorotan utama bagi para penggemar dan pengamat industri musik.

Dikutip dari Soompi, tujuh anggota Babymonster menjadi momen penting setelah sebelumnya debut terkendala masalah kesehatan salah satu anggotanya, Ahyeon. Sebelum rilis resmi, YG Entertainment telah memikat antusiasme penggemar dengan mengunggah teaser Babymonster - Sheesh di situs web ada 19 Maret 2024. Gambar siluet Babymonster yang tegak berdiri di bawah struktur logam tajam telah membuat citra yang menegangkan dan memukau.

Tentang Lagu Sheesh

1. Teaser Video Sheesh

Dalam teaser video tersebut, suasana temaram untuk efek yang tak terduga sebelum menampilkan para anggota. Judul Sheesh sudah memberi petunjuk semangat yang terpancar dari karya ini. Dengan kata seruan yang menyiratkan penampilan Babymonster akan menghadirkan pesona yang lebih kuat dari sebelumnya.

2. Lagu Dance Hiphop

Dikutip dari situs web YG Entertainment, Sheesh lagu dance hiphop yang menonjolkan melodi piano bergaya Baroque dan suara synthesizer yang kuat. Lagu ini dirancang agar mudah diingat dengan penampilan yang berani, memastikan kesan yang mendalam untuk pendengar.

3. BABYMONS7ER

Rilis album mini BABYMONS7ER pada 1 April 2024 menjadi tonggak penting bagi Babymonster. Selain Sheesh, album ini memuat beberapa lagu lainnya, yaitu Like That yang diproduksi oleh bintang pop Charlie Puth, Monster (Intro), Stuck In The Middle (7 Ver.), Batter Up (7 Ver.), Dream, dan Stuck In The Middle (Remix).

4. Kegiatan di Industri Hiburan

Dengan rilisnya album ini, Babymonster menunjukkan kesiapannya untuk kegiatan yang lebih besar di industri hiburan. Mereka berencana untuk mempererat hubungan dengan penggemar melalui berbagai program seperti penampilan di acara musik, kegiatan siaran, tanda tangan untuk penggemar.

5. Tur

Babymonster mengumumkan rencana tur pertemuan dengan penggemar di lima wilayah Asia, termasuk Indonesia, Singapura, Taipei, Taiwan, dan Thailand. Mereka juga akan berpartisipasi dalam festival musik di Jepang, Summer Sonic 2024, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas jangkauan global dan meraih pengakuan di panggung internasional.

