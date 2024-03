BABYMONSTER akan Gelar Tur Fan Meeting Perdana, Jakarta Masuk Daftar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group baru, BABYMONSTER mengumumkan akan menggelar tur fan meeting perdana tahun ini. Grup idola K-pop di bawah asuhan YG Entertainment itu akan mendatangi 5 kota besar di Asia dalam rangkaian tur kali ini.

BABYMONSTER telah mengumumkan kota-kota untuk tur fan meeting mereka yang akan datang. Mereka mengunggah sebuah poster di akun media sosial resmi mereka pada Senin, 18 Maret 2024. Tokyo, Jepang akan menjadi kota pertama yang disinggahi BABYMONSTER. Kemudian berlanjut di Jakarta, Singapura, Taipei, dan Bangkok.

Promotor Indonesia Konfirmasi Fan Meeting BABYMONSTER

Tidak lama setelah pengumuman resmi itu, salah satu promotor Indonesia juga telah mengkonfirmasinya. Third Eye Management (TEM) dan PK Entertainment yang akan menyelenggarakan acara tersebut. Pihak promotor belum mengumumkan jadwal dan lokasi fan meeting BABYMONSTER di Jakarta.

"'BABYMONSTER PRESENTS' Sampai jumpa di Jakarta Nantikan pembaruan lainnya segera," tulis TEM dan PK Entertainment di Instagram mereka masing-masing.

Sebelumnya, mereka telah menjadi promotor untuk konser Coldplay, Charlie Puth, LANY, hingga Tom Jones di Jakarta.

BABYMONSTER akan Comeback April 2024 dengan 7 Anggota

Pada Senin, 11 Maret 2024, BABYMONSTER meluncurkan film visual untuk comeback mereka pada April mendatang. Kembalinya BABYMONSTER akan menandai kembalinya Ahyeon, yang tidak dapat bergabung dengan anggota grup lainnya untuk debut mereka dan perilisan single kedua karena kesehatannya.

Mini album pertama BABYMONSTER berjudul BABYMONS7ER akan berisi versi tujuh anggota baru dari dua single pertama mereka “ BATTER UP ” dan “ Stuck In The Middle ” yang awalnya tidak menyertakan Ahyeon. Mini album tersebut akan dirilis pada 1 April tengah malam waktu Korea.

Pendiri YG Entertainment, Yang Hyun Suk selaku produser mengungkap esensi dan pentingnya setiap permata musik yang menghiasi album BABYMONS7ER. Menurut Yang Hyun Suk, lagu "Monsters (Intro)" merangkum keinginan kuat grup tersebut untuk melampaui batasan dan membuat jejak mereka di panggung global.

Dalam video yang diunggah di YouTube pada Ahad, 17 Maret 2024, Yang Hyun Suk sekaligus mengumumkan kalau lagu ketiga dari album debut itu adalah "Like That", yang telah dihadiahkan oleh Charlie Puth kepada BABYMONSTER.

