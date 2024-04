Bocoran Queen of Tears Episode 14, Kim Soo Hyun Berusaha Selamatkan Kim Ji Won

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears episode 14 akan tayang malam ini, Ahad, 21 April 2024. Pihak produksi, tvN telah memberikan sedikit bocoran mengenai kelanjutan cerita dari drama yang terus menjadi trending topic belakangan ini.

Pada Queen of Tears episode 13 yang tayang pada Sabtu, 20 April 2024, emosi penonton dibuat naik dan turun. Dokter dari Jerman tiba-tiba menghubungi Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) untuk mengabarkan bahwa Hong Hae In (Kim Ji Won) berpeluang untuk sembuh dari tumor otak yang langka dengan menjalani operasi. Namun, operasi tersebut dapat menyebabkan Hong Hae In kehilangan seluruh ingatannya.

Setelah mengetahui fakta tersebut dari Baek Hyun Woo saat tiba di rumah sakit Jerman, Hong Hae In menolak menjalani operasi. Di sisi lain, Baek Hyun Woo dan keluarga besarnya sangat ingin Hong Hae In sembuh karena nyawanya terancam jika tidak segera operasi.

Bocoran Queen of Tears Episode 14

Dalam potongan gambar yang baru dirilis dari Queen of Tears episode 14, pasangan ini terus berdebat tentang operasi yang dapat menyelamatkan nyawa Hong Hae In. Karena begitu memahami karakter dari Hong Hae In, Baek Hyun Woo pun tidak dapat memaksanya untuk menjalani operasi. Tetapi sebagai suami dia tetap memohon agar Hong Hae In membuat pilihan yang dapat memberinya kesempatan untuk hidup.

Baek Hyun Woo sangat menginginkan Hong Hae In menjalani operasi. Namun Baek Hyun Woo tidak mampu memaksanya untuk menjalani operasi karena dia memahami perasaan istrinya. Baek Hyun Woo bahkan berdoa di sebuah gereja. Mata Hong Hae In penuh emosi saat dia menatap suaminya. "Aku ingin kamu dioperasi, karena aku tidak akan memintamu untuk menyelamatkan ingatanmu. Aku hanya ingin kamu hidup," kata Baek Hyun Woo kepada Hong Hae In.

Rating Queen of Tears

Baca Juga: Kim Sae Ron Mundur dari Teater Dongchimi Sehari Setelah Diumumkan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Queen of Tears episode 13 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pekan lalu. Drama yang tayang setiap Sabtu dan Minggu itu mencetak rating sebesar 20,2 persen untuk episode 13. Sejauh ini rating tertinggi yang telah diraih oleh Queen of Tears adalah 20,7 persen untuk episode 12.

Saat ini, Queen of Tears menjadi drama dengan rating tertinggi kedua dalam sejarah tvN. Tinggal selangkah lagi untuk drama berjumlah 16 episode itu bisa memecahkan rekor Crash Landing on You (2019) yang meraih 21,7 persen untuk episode terakhirnya.

SOOMPI | NAVER

Pilihan Editor: Queen of Tears Salip Rekor Reply 1988, Tim Produksi akan Rilis 2 Episode Spesial