Queen of Tears Salip Rekor Reply 1988, Tim Produksi akan Rilis 2 Episode Spesial

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears telah resmi menjadi drama dengan rating tertinggi ketiga dalam sejarah tvN. Queen of Tears kini telah melampaui Reply 1988 untuk mencapai peringkat tersebut dari semua drama yang tayang di tvN hingga saat ini.

Drama romantis yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won melonjak ke rating pemirsa tertinggi akhir pekan lalu. Queen of Tears episode 10 yang tayang pada Ahad, 7 April 2024 mencetak rata-rata rating nasional sebesar 19,0 persen, menurut Nielsen Korea. Angka tersebut menjadikannya program yang paling banyak ditonton pada hari itu.

Saat ini, peringkat rating Queen of Tears berada di bawah Crash Landing on You dan Goblin. Kedua drama Korea tersebut berhasil menembus angka 20 persen.



Queen of Tears Dominasi Peringkat Drama dan Aktor Paling Menarik

Selama empat minggu berturut-turut, Queen of Tears masih berada di peringkat No. 1 dalam daftar mingguan drama TV yang paling banyak menarik perhatian Good Data Corporation. Selain itu, Queen of Tears juga terus menyapu posisi teratas dalam daftar pemeran drama paling menarik.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won menduduki puncak daftar masing-masing di No. 1 dan No. 2, sementara rekan mainnya Park Sung Hoon dan Lee Mi Sook masing-masing naik ke No. 4 dan No. 8. Song Joong Ki , yang menjadi kameo di episode 8, juga masuk dalam daftar di No. 9.



Episode Spesial Queen of Tears

Queen of Tears akan merilis dua episode spesial tambahan pada 4 dan 5 Mei 2024. Detail mengenai format dan penampilan para pemeran utama spesial Queen of Tears saat ini sedang dalam pembahasan tim produksi. Episode spesial ini bertujuan untuk menawarkan pengalaman unik kepada penonton.

Queen of Tears menghadirkan dinamika perjalanan pernikahan ahli waris konglomerat generasi ketiga bernama Hong Hae in (Kim Ji Won) dan Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), pria sederhana dari seorang kepala desa. Kemelut mulai muncul saat mereka memasuki tahun ketiga pernikahan. Queen of Tears tayang di Netflix setiap Sabtu dan Minggu malam.

