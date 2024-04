7 Drama Korea Populer yang Diperankan Yang Se Jong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yang Se Jong dikenal sebagai aktor dan model asal Korea Selatan. Ia debut akting pada 2016. Lulusan Korea National University of Arts dari Jurusan Teater dan Film dan telah menyelesaikan wajib militernya pada November 2021. Se Jong menjadi salah satu aktor yang dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam drama Korea Low Life yang akan tayang pada 2025.

Ia dikenal telah membintangi sejumlah drama korea dengan rating tinggi, terbaru adalah Doona! bersama Suzy ia menampilkan akting yang baik dalam drakor itu. Lantas apa saja drakor populer lain yang dibintangi Yang Se Jong? Dilansir dari berbagai sumber, inilah 7 diantaranya:

1. My Country: The New Age (2019)

Drakor ini berlatar di periode Joseon dengan nama Seo Hwi. Dilansir dari Asianwiki, drakor ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang berbeda pendapat tentang negara. Seo Hwi adalah pejuang yang tidak berkompromi apabila menyangkut tentang ketidakadilan. Sementara Nam Seon Ho adalah pria cerdas dan berbakat, tetapi dipandang rendah oleh orang lain. Suatu hari, ia berkonflik dengan Seo karena kesalahpahaman.

2. Saimdang, Lights Diary (2017)

Yang Se Jong berperan sebagai Han Sang Hyun, mahasiswa pascasarjana dalam Saimdang, Light’s Diary. Dilansir dari Mydramalist, drakor ini menceritakan tentang Seo Ji Yoon, dosen sejarah seni Korea yang menginginkan gelar Ph.D agar menjadi profesor di universitasnya.

Ia dipercayai oleh mentornya untuk membuat tesis tentang lukisan Gunung Geumgang An Gyeon. Namun, Hang Sang Hyun datang dan mempertanyakan keaslian lukisan tersebut. Akhirnya, Seo menemukan buku harian dari tokoh sejarah Shin Saimdang untuk mengungkap kebenaran.

3. Duel (2017)

Dalam drama bertajuk Duel, Se Jong berperan sebagai dua karakter yakni Lee Sung Joon dan Lee Sung Hoon pembunuh berdarah dingin dari hasil kloningan dan menjadi saudara kembar dengan sifat berlawanan. Mengawali kisah dari seseorang bernama Jang Deuk Cheon yakni detektif yang putrinya diculik oleh pembunuh berantai.

Kemudian, Ia menemukan fakta bahwa sang pembunuh memiliki kembaran dari hasil eksperimen kloning ilegal. Sejak itulah, Deuk Cheon berusaha menyelamatkan putrinya dari tangan pembunuh, sekaligus mengungkap rahasia di balik proyek kloning ilegal yang melibatkan organisasi misterius.

4. The Game: Towards Zero (2020)

Se Jong berperan sebagai Kim Tae Pyung yang merupakan seorang pria dengan kemampuan mampu melihat kematian orang lain hanya dengan melihat mata mereka.

Sebab itulah, Ia menggunakan kemampuannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan hingga bekerja sama dengan seorang detektif wanita untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai. Sayangnya, Tae Pyung tidak bisa melihat waktu kematiannya sendiri dan tidak mengetahui orang tua kandungnya.

5. Dr. Romantic (2016-2020)

Kisahkan kehidupan dokter di sebuah rumah sakit terpencil, Dr. Romantic memiliki tiga season yakni season pertama tayang pada 2016-2017, kedua tayang pada 2020, dan ketiga tahun 2023. Melalui drama ini, Sejong berperang sebagai seorang dokter bedah dan pemilik rumah sakit besar.

Season pertama mengisahkan Boo Yong Joo yakni dokter bedah jenius yang dijuluki sebagai tangan Tuhan ini mengubah identitasnya menjadi Kim Sa Bu dan memulai menjalani hidup baru dengan menjalankan klinik Doldam. Kemudian, saat season kedua Kim Sa Bu merekrut dokter-dokter baru untuk bergabung dengan klinik Doldam.

6. Temperature of Love (2017)

Yang Se Jong memerankan Oh Jung Sun, pria yang bercita-cita sebagai koki masakan Prancis. Dilansir dari Mydramalist, Temperature of Love bercerita tentang Hyun Soo, penulis serial drama yang ingin berhenti dari pekerjaannya. Ia akhirnya membuat sebuah akun online dengan nama Jane dan berteman dengan akun Chakhan Seupeu. Suatu hari mereka bertemu di dunia nyata dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka yang sebenarnya.

7. Thirty but Seventeen (2018)

Woo Seo Ri, seorang pemain biola berbakat berusia tujuh belas tahun yang akan belajar di Jerman, mengalami kecelakaan bus dan jatuh koma. Kemudian terbangun tiga belas tahun kemudian. Secara mental, dia masih berusia tujuh belas tahun, sementara secara fisik, dia sekarang berusia tiga puluh tahun.

Karena trauma yang dialaminya tiga belas tahun sebelumnya, Gong Woo Jin yang diperankan oleh Yang Se Jong, tidak ingin menjalin hubungan dengan orang lain. Serial drakor ini bercerita tentang seorang pria dan wanita yang kehidupannya, dengan cara mereka sendiri, pada dasarnya berhenti di usia tujuh belas tahun.

YOLANDA AGNE | DINI DIAH | GEZITA INOVA RUSYADA

