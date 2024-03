Cha Eun Woo Gelar Fan Concert Tambahan di Meksiko dan Brasil Pertengahan 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo akan menyapa penggemarnya di luar Asia dengan fan concert Mystery Elevator. Tak tanggung-tanggung dia akan menggelar konser yang lebih intim dengan penggemarnya di Amerika Selatan pada pertengahan 2024.

Fan concert ini menghadirkan konsep Just One 10 Minute, yang akan mengungkap segala sesuatu tentang Cha Eun Woo dalam 10 menit. Konsep ini pernah diperkenalkan pada tur fanmeeting sebelumnya dan disukai penggemar.

Agensi Chan Eun Woo, Fantagio, mengumumkan hal tersebut secara resmi pada 27 Maret 20224. “Cha Eun-woo akan mengadakan fan concert solo 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] di Brasil dan Meksiko pada bulan Juni,” kata agensi.

Fan-con Mistery Elevator

Cha Eun Woo telah menyiapkan penampilan konser solo 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] selama dua tahun. Fan concert dimulai di Seoul bulan Februari, menyusul kemudian di di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Setelah itu, bintang drakor True Beauty itu dijadwalkan tampil di Jepang bulan ini serta Singapura dan Indonesia pada bulan April.

Penggemar global Cha Eun Woo di Amerika Selatan tentu semakin tak sabar menunggu penampilan solo perdananya di sana. Detail tanggalnya pun sudah diumumkan bersamaan dengan pengumuman tersebut. Fan concert Cha Eun-woo 'Mystery Elevator' akan diadakan di Sao Paulo, Brasil, pada tanggal 1 Juni dan di Mexico City, Meksiko, pada tanggal 5 Juni.

Konser tambahan ini kemungkinan karena mini album solo Cha Eun Woo, ENTITY, berhasil menduduki posisi teratas di Brasil dan Meksiko serta 21 wilayah di seluruh dunia. Diperkirakan akivitas globalnya akan berlanjut sepanjang paruh pertama tahun ini melalui tur 'Mystery Elevator'.

Dari idol menjadi bintang drama Korea

Cha Eun Woo memulai debutnya sebagai penyanyi bersama boy group ASTRO pada tahun 2016. Dia juga menjajal dunia akting lewat beberapa drama seperti My ID Is Gangnam Beauty (2018) dan True Beauty (2020). Termasuk Island (2022), A Good Day To Be A Dog (2023) dan yang sedang tayang saat ini Wonderful World.

Tahun ini dia juga merilis debut solo lewat mini album pertama, ENTITY, pada Kamis 15 Februari 2024. Bersamaan dengan lagu utama album itu, STAY dan video klipnya. Lewat album solo Cha Eun Woo ingin terbuka dengan identitasnya. Dia ingin menunjukkan beragam emosi dan jujur sebagai artis Cha Eun Woo dan Lee Dong Min, nama aslinya.

