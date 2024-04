Fakta-fakta Lovely Runner, Drakor Baru Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Lovely Runner tayang mulai Senin, 8 April 2024 dengan rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 3,1 persen untuk episode pertama. Drama bergenre komedi romantis dengan sedikit bumbu fantasi ini dibintangi Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok.

Lovely Runner mengisahkan tentang seorang perempuan yang tiba-tiba kembali ke masa lalu setelah mendengar kabar bahwa idola favoritnya meninggal. Melalui kesempatan tersebut, ia bertekad untuk menyelamatkan idolanya dan mencegah tragedi di masa depan.



Lovely Runner Diadaptasi dari Web Novel Baca Juga: 5 Drakor yang Diperankan Byeon Woo Seok, Si Aktor Sad Boy dari Seoul

Drama Lovely Runner merupakan adaptasi dari web novel karangan Kim Bbang yang berjudul Naeilui Euddeum (The Best of Tomorrow). Web novel tersebut juga telah diadaptasi menjadi webtoon dengan judul yang sama.

Kehadiran web novel tersebut mendapatkan rating yang tinggi di Korea Selatan, menjadikan drama Lovely Runner ini sebagai salah satu drama yang dinanti-nanti di tahun ini.



Sinopsis Lovely Runner: Kembali ke Masa Lalu untuk Selamatkan Idola Favorit Baca Juga: Sinopsis Drakor Lovely Runner, Ambisi Penggemar untuk Menyelamatkan Idolanya

Im Sol (Kim Hye Yoon) merupakan seorang perempuan biasa yang tampak menjalani kehidupan yang normal. Namun, dibalik semua itu, ia adalah seorang penggemar berat dari idola terkenal Korea Selatan yang bernama Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok).

Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok dalam drama Lovely Runner. Dok. Vidio

Berawal dari sebuah kejadian di masa lalu yang menyebabkan Im Sol menyerah untuk meraih mimpinya, namun kembali menemukan semangat hidupnya setelah mendengar lagu Ryu Sun Jae dari radio yang didengarnya. Sejak saat itu, Im Sol mulai mendedikasikan hidupnya untuk Ryu Sun Jae.

Hingga suatu hari, Korea Selatan dipenuhi oleh berita kematian Ryu Sun Jae. Hal tersebut membuat Im Sol tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Namun tak disangka, Im Sol kembali ke 15 tahun yang lalu, saat dirinya masih berusia 19 tahun.

Menyadari bahwa ia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengubah takdir Ryu Sun Jae, Im Sol bertekad untuk mendekati idolanya tersebut yang pada saat itu juga berusia 19 tahun untuk mencegah kematiannya di masa depan.



Profil Pemain Lovely Runner: Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Kim Hye Yoon dalam drama Lovely Runner. Dok. Vidio

Kim Hye Yoon memulai debutnya pada 2012. Kepopularitasan Kim Hye Yoon mulai melejit sejak ia berperan di drama SKY Castle (2018) yang menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang sejarah. Melalui aktingnya di drama tersebut, Kim Hye Yoon berhasil meraih penghargaan di kategori Best New Actress dari BaekSang Arts Awards 2019.

Selain itu, peran Kim Hye Yoon di drama Extraordinary You (2019) juga membuat namanya semakin dikenal oleh publik dan meraih penghargaan Best New Actress dan Excellent Actress di MBC Drama Awards 2019. Tahun ini, Lovely Runner akan menjadi drama comeback dari Kim Hye Yoon setelah terakhir membintangi film Ditto dan menjadi kameo dalam drama Cleaning Up pada 2022.

Byeon Woo Seok dalam drama Lovely Runner. Dok. Vidio

Pemeran utama Lovely Runner selanjutnya adalah Byeon Woo Seok, seorang aktor yang telah membintangi banyak drama populer sejak debutnya pada 2016. Perannya di drama Record of Youth (2020) dan Moonshine (2021) membuat namanya semakin dikenal oleh publik dan ia pun berhasil meraih penghargaan pertamanya di kategori Best New Actor (Moonshine) dari KBS Drama Awards 2022. Kepopularitasan Byeon Woo Seok juga kembali meningkat secara drastis sejak ia membintangi film 20th Century Girl (2022) sebagai pemeran utama.

Jadwal Tayang Lovely Runner

Lovely Runner akan hadir 16 episode lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia dan Inggris mulai Selasa, 9 April 2024 hanya di Vidio. Episode baru akan tayang pada minggu yang sama dengan penayangan di Korea, setiap hari Selasa dan Rabu pukul 12.00 WIB.

Pilihan Editor: 8 Drama Korea Tentang Percintaan Artis, Ada My Love from the Star