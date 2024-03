Sinopsis Drakor Lovely Runner, Ambisi Penggemar untuk Menyelamatkan Idolanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan aktris populer asal Korea Selatan, Byeon Woo Seok dan Kim Hye Yoon akan beradu akting dalam drama Korea atau drakor terbaru tvN yang berjudul Lovely Runner. Drakor yang tayang perdana pada 8 April 2024 ini akan memiliki total 16 episode, dan dapat disaksikan secara legal di platform streaming Viki.

Drama Korea yang satu ini merupakan hasil adaptasi dari web novel populer The Best of Tomorrow karya penulis Kim Bbang. Cerita ini juga memiliki versi komik yang di unggah di platform kakaopage.

Baca Juga: Mengenal 4 Pemeran Drakor The Midnight Studio

Mengangkat kisah tentang perjalanan waktu seorang penggemar dan idola, naskah Lovely Runner ditulis oleh penulis skenario drakor hit, True Beauty. Lantas, bagaimana sinopsis Lovely Runner yang bercerita tentang ambisi penggemar menyelamatkan idolanya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Lovely Runner

Lovely Runner termasuk dalam drama Korea tentang time travel atau perjalanan waktu. Mengusung genre fantasi romantis, drama ini mengikuti kisah kehidupan antara Ryu Sun Jae dan Im Sol.

Ryu Sun Jae adalah seorang idola papan atas yang telah mendapat sorotan publik sejak debut. Hidupnya tampak sempurna karena dikelilingi oleh penggemar, kemewahan, dan kekayaan hasil kerja kerasnya. Namun dibalik itu semua, industri hiburan menuntutnya untuk bersikap sempurna di depan kamera. Sayangnya, lama-lama hal tersebut membuat Sun Jae lelah.

Sementara itu, Im Sol adalah seorang penggemar berat Ryu Sun Jae. Dia pernah memiliki mimpi besar, tetapi kecelakaan di masa kecil membuatnya harus melepaskan impian tersebut.

Menjalani kehidupan dengan susah payah, suatu hari Im Sol mendengar lagu Ryu Sun Jae di radio. Lagu tersebut pun berhasil menghibur dan membuat nyaman Im Sol. Sejak saat itulah, dia memutuskan untuk menjadi penggemar Ryu Sun Jae.

Di tengah kesuksesannya menjadi idola, Ryu Sun Jae memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Im Sol pun merasakan kesedihan yang mendalam atas berita tragis tersebut.

Belum sembuh Im Sol dari rasa berdukanya, dia tiba-tiba mengalami kejadian ajaib yang tak terduga. Entah bagaimana caranya, dia melakukan perjalanan waktu dengan kembali ke masa 15 tahun yang lalu.

Di masa itu, Im Sol harus berhadapan dengan Ryu Sun Jae yang berusia 19 tahun di sekolah menengah atas. Dia pun berjuang untuk mengubah masa depan dan mencegah hal tragis terjadi pada Ryu Sun Jae.



Detail Drama Lovely Runner

- Judul: Lovely Runner

- Judul lain: Run Away With Sun Jae On Piggyback, Sunjae Eobgo Tweeeo, The Best of Tomorrow, Tomorrow’s #1, Tomorrow’s Number One, Time Walking on Memory, Carry Sun Jae and Run, Loverly Runner

- Sutradara: Kim Tae Yeob, Yoon Jong Ho, Boo Song Chul

- Penulis skenario: Kim Bbang (web novel), Lee Si Eun

- Adaptasi: Web Novel dan Komik ‘The Best of Tomorrow’

- Genre: Romantis, Fantasi, Musik, Komedi

- Tanggal rilis: Senin, 8 April 2023

- Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

- Tempat tayang: tvn, TVING, Viki

- Jumlah episode: 16 episode

- Durasi per episode: 1 jam 10 menit

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea Selatan

- Rating usia: Remaja di atas usia 15 tahun



Daftar Pemain Lovely Runner

Drakor Lovely Runner dibintangi oleh deretan aktor dan aktris muda populer dari Negeri Ginseng. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

1. Byeon Woo Seok sebagai Ryu Sun Jae

2. Kim Hye Yoon sebagai Im Sol

2. Lee Seung Hyub sebagai Baek In Hyuk

3. Song Geon Hee sebagai Kim Tae Sung

4. Yang Hyuk sebagai Jay

5. Song Ji Ho sebagai Im Geum

6. Ko Tae Jin sebagai Choi Jung Hoon

7. Moon Xion

8. Jung Yong Hee

9. Jung Young Joo

10. Seo Hye Won

11. Oh Se Young

RADEN PUTRI| MYDRAMALIST| ASIANWIKI| IMDB

Pilihan Editor: Sinopsis Drakor Beauty and Mr Romantic yang Dibintangi Ji Hyun Woo