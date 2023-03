7 Rekomendasi Drakor Kim Hye Yoon, Ada Sky Castle

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta drama Korea atau drakor pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Kim Hye Yoon. Perempuan kelahiran 1996 ini adalah salah satu aktris Korea Selatan yang bermain dalam drama Snowdrop bersama Jisoo Blackpink pada 2021 lalu. Namanya mulai melambung setelah membintangi drama Sky Castle (2018).

Telah memulai karir di dunia hiburan sejak 2012 silam, Kim Hye Yoon sudah membintangi banyak film dan drama Korea populer. Mulai dari sebagai pemeran pendukung, pemeran utama, hingga penampilan spesial sebagai cameo. Berikut beberapa rekomendasi drakor Kim Hye Yoon.

Profil Singkat Kim Hye Yoon

Kim Hye Yoon sebenarnya sudah terjun di dunia hiburan sejak lama. Tetapi, butuh waktu lama baginya untuk menjadi terkenal seperti sekarang. Pada awalnya, Hye Yoon hanya menjalani peran-peran kecil di drama karena harus fokus ke pendidikannya.

X

Ingin keluar dari zona nyaman, Hye Yoon pun mengikuti audisi untuk karakter berpengaruh. Usahanya ini membuatnya terpilih sebagai salah satu pemain drakor Sky Castle. Dari drama inilah nama Hye Yoon semakin dikenal publik, khususnya pecinta drama Korea. Berikut profil singkatnya:

Nama lengkap: Kim Hye Yoon

Baca Juga: Kim Min Kyu Bintang Drakor The Heavenly Idol Pencinta Kucing

Tempat lahir: Korea Selatan

Tanggal lahir: 10 November 1996

Tahun debut: 2012

Agensi: SidusHQ

Media sosial: @hye_yoon1110 (Instagram)

Tinggi badan: 160 cm

Zodiak: Scorpio

Drakor yang Pernah Dibintangi Kim Hye Yoon

1. Secret Royal Inspector & Joy (2021)

Rekomendasi drakor Kim Hye Yoon yang pertama adalah Secret Royal Inspector & Joy. Drama ini bergenre saeguk dengan bumbu komedi yang segar. Secret Royal Inspector & Joy bercerita tentang seorang agen pegawai negeri sipil kelas 6 yang memilih untuk membuka toko pangsit di rumahnya. Agen tersebut kemudian bertemu dengan seorang janda yang memiliki pemikiran sangat maju.

2. Snowdrop (2021)

Snowdrop adalah drama Korea yang mengambil latar tahun 1987 saat konflik di Korea Selatan sedang memanas. Drama ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari mahasiswi di asrama Universitas Wanita Hooso. Adanya suatu peristiwa membuat para mahasiswi dan pegawai di asrama tersebut harus menjadi sandera dari sekelompok orang tak dikenal.

3. Record of Youth (2020)

Pada drakor ini, Kim Hye Yoon mengisi penampilan spesial pada episode pertama. Diceritakan, dia adalah seorang makeup artist sekaligus mantan pacar dari aktor terkenal, Park Do Ha. Drama ini bercerita tentang perjuangan anak muda dalam meraih impian dan cintanya. Sayangnya, keluarganya justru menentang dan tidak mendukungnya.

4. Extraordinary You (2019)

Menjadi pemeran utama dalam Extraordinary You, Kim Hye Yoon berperan sebagai Eun Dan Oh yang memiliki kehidupan sangat unik. Hal ini bermula ketika Eun Dan Oh menyadari jika dirinya hidup dalam sebuah komik berjudul ‘Secret’. Dia pun berusaha mengubah nasibnya agar tidak sesuai dengan alur cerita komik tersebut.

5. Sky Castle (2019)

Drama ini bercerita tentang sekelompok orang tua yang tinggal di kompleks elit bernama Sky Castle. Para istri di lingkungan tersebut memiliki tekad untuk membuat suaminya sukses dalam karir. Selain itu, mereka juga berusaha menjadikan anak-anaknya siswa terbaik di sekolah. Sayangnya, ambisi ini membuat mereka gelap mata dan rela melakukan apapun.

6. Man in the Kitchen (2017)

Drama Korea ini bercerita tentang seorang perempuan dewasa yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Suatu hari, dia pergi ke Guam dan bertemu dengan seorang laki-laki yang gemar bepergian ke banyak negara. Dari pertemuan tersebut, sang wanita pun mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan.

7. Shopping King Louie (2016)

Rekomendasi drakor Kim Hye Yoon yang terakhir adalah Shopping King Louie. Drama komedi romantis ini bercerita tentang seorang pewaris kekayaan yang harus kehilangan ingatannya dan menjadi tunawisma. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis desa yang mengajarkan hidup sederhana.

Itulah beberapa rekomendasi drakor Kim Hye Joon. Semoga bermanfaat.

Pilihan editor: Sinopsis Dr. Romantic 3, Kembalinya Romansa Ahn Hyo Seop dan Lee Sung Kyung

RADEN PUTRI