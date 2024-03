Bertabur Bintang K-Pop, ini 5 Fakta Drakor Lovely Runner

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah drama Korea baru bertabur bintang akan segera tayang bulan depan. Drakor berjudul Lovely Runner ini akan tayang di tvN. Video previewnya menampilkan Kim Hye Yoon dan Byun Woo Seok yang masing-masing akan berperan sebagai karakter Im Sol dan Ryu Sun Jae.

Selain mereka, drakor dengan tema time travel ini juga menampilkan para idola K-Pop yaitu Lee Seung Hyub N.Flying dan Hyuk OMEGA X. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 fakta menarik tentang drama Korea yang diadaptasi dari web novel ternama berjudul The Best of Tomorrow ini:

1. Sinopsi Drama Korea Lovely Runner

Drama ini bercerita tentang kisah Ryu Sun-jae, seorang bintang top yang dengan sedih ingin mengakhiri hidupnya. Namun, kisah percintaannya dengan Im Sol berhasil menyelamatkannya. Mengusung genre komedi romantis fantasi, drama ini dibintangi oleh Byeon Woo Seok, Kim hye Yoon, dan Song Geon Hee. Drakor ini diperkirakan tayang pada April mendatang.

2. Dibintangi Kim Hye Yoon yang Memainkan Karakter Im Seol

Kim Hye Yoon akan jadi pemeran utama wanita di drakor Lovely Runner. Ia hadir sebagai karakter Im Sol, seorang penggemar yang sangat menggilai idola ternama, Ryu Sun Jae. Menjadi penggemar dari seorang Ryu Sun Jae bukan tanpa sebab, semasa kecil ia pernah mengalami kecelakaan yang memaksanya untuk melepaskan mimpi-mimpinya.

Penampilan sang idola sukses membuatnya terkesima, terlebih ia dikenal sebagai idola yang tampan, memiliki bakat mumpuni, serta kepribadian yang karismatik. Namun, pada suatu malam saat Im Sol berduka karena kematian Ryu Sun Jae secara tiba-tiba. Ia mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan berusaha mengubah jalan hidup dan menyelamatkan Ryu Sun Jae.

3. Dibintangi Byun Woo Seok yang Memainkan Karakter Ryu Sun Jae

Aktor Byun Woo Seok akan tampil sebagai sang idola yang disukai oleh Im Sol, bernama Ryu Sun Jae. Ia sangat disukai banyak orang karena hadir sebagai idola paket lengkap. Mulai dari memiliki wajah yang tampan, bakat mumpuni, serta kepribadian yang karismatik. Namun, dibalik sisi sempurna yang diperlihatkan, Ryu Sun Jae juga memiliki rahasia besar. Setiap harinya, ia tidak pernah lepas dari rasa putus asa bahkan selalu berkeinginan untuk bunuh diri.

4. Dibintangi Idol Kpop Lee Seung Hyub N.Flying dan Hyuk OMEGA X

Agar peran Ryu Sun Jae (Byun Woo Seok) terlihat lebih nyata, drakor ini juga menampilkan dua idol KPop ternama yaitu Lee Seung Hyub N.Flying dan Hyuk OMEGA X. Mereka akan berperan sebagai member dari boy grup ECLIPSE bersama Byun Woo Seok. Lee Seung Hyub N.Flying akan berperan sebagai karakter Baek In Hyuk yaitu pemimpin boy grup ECLIPSE dan Hyuk OMEGA X berperan sebagai member termuda bernama Jay.

Kehadiran mereka akan menambah keragaman cerita bagaimana keadaan industri KPop di belakang layar. Terutama bagaimana kerja keras dan tekanan yang para idola hadapi demi mendapatkan ketenaran di hadapan publik.

5. Jadwal Tayang Drakor Lovely Runner

Sejak awal Januari 2024, tvN sudah mengumumkan bahwa drakor Lovely Runner masuk dalam lineup drama yang akan mereka tayangkan di tahun 2024. Bersamaan dengan perilisan video preview drama Korea itu, tvN juga kembali merilis jadwal terbaru, bahwa drakor bergenre komedi romantis ini akan mengisi slot tayang hari Senin dan Selasa.

MYESHA FATINA RACHMAN | RADEN PUTRI

