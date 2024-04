8 Drama Korea Tentang Percintaan Artis, Ada My Love from the Star

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak tema cerita yang diangkat dalam sebuah drama Korea atau drakor. Salah satu yang kerap disajikan adalah tentang percintaan artis dengan orang biasa yang bukan berasal dari dunia hiburan. Alur cerita ini selalu menarik karena dapat memperlihatkan konflik yang beragam dan kompleks.

Selain itu, para artis dan idola dari Korea Selatan juga di kehidupan nyata kerap menyembunyikan kehidupan percintaannya dari sorotan publik. Hal ini bisa menjadi gambaran bagaimana para artis tersebut menjalin asmara secara diam-diam.

Lantas, apa saja drama Korea tentang percintaan artis? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





1. Beauty Inside

Salah satu drama Korea tentang percintaan artis adalah Beauty Inside. Diceritakan, Han Se Kye adalah seorang aktris papan atas yang dikenal sebagai pembuat onar dan memiliki banyak skandal. Dia menderita fenomena tidak biasa, ketika sikap dan penampilannya berubah menjadi orang yang berbeda setiap bulan.

Di sisi lain, Seo Do Jae adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan penerbangan. Dia memiliki penampilan yang menarik dan cerdas. Tetapi, dia menderita ketidakmampuan mengenali wajah. Setelah dia bertemu Han Se Kye, satu-satunya wajah orang yang bisa dia kenali adalah wajah sang artis. Sejak saat itu, kehidupan mereka berdua pun perlahan berubah.





2. Find Me in Your Memory

Poster drama Find Me in Your Memory. Foto: Asianwiki.

Find Me in Your Memory mengangkat kisah cinta antara Lee Jung Hoon dan Yeo Ha Jin. Lee Jung Hoon bekerja sebagai pembawa berita di sebuah stasiun penyiaran. Dia mengidap hyperthymesia, suatu kondisi yang memungkinkan dia mengingat hampir setiap momen dalam hidupnya.

Sementara itu, Yeo Ha Jin adalah aktris papan atas yang selalu menjadi sorotan publik. Dia telah melupakan masa lalunya, sehingga kini dia hidup sesuka hati. Sebuah rahasia akan terungkap dan menjadi tantangan untuk kisah cinta mereka.

Do Min Joon adalah alien yang mendarat di Bumi 400 tahun lalu pada masa Dinasti Joseon. Dia memiliki penampilan yang hampir sempurna dengan kekuatan fisik yang melibatkan penglihatan, pendengaran, dan kecepatan.

Di hidupnya yang damai, suatu hari dia bertemu dengan aktris papan atas bernama Cheon Song Yi. Berawal dari love-hate relationship, keduanya kemudian saling mengandalkan satu sama lain dan jatuh cinta. Sayangnya, perbedaaan latar belakang membuat kisah cinta mereka tidak selalu berjalan mulus.





4. Record of Youth

Drama Korea yang satu ini mengikuti kehidupan anak muda yang berkarier di dunia modeling sebagai seorang model dan make up artis. Sa Hye Jun merupakan model yang sedang berusaha menjadi aktor sebelum menjalankan wajib militer. Dia kemudian bertemu dengan An Jeong Ha yang bekerja sebagai penata rias.

Kedua anak muda yang sedang belajar meniti karier itu pun jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara. Suatu hari, Sa Hye Jun melakukan debut akting yang membuat namanya terkenal. Hal tersebut membuatnya harus putus dari An Jeong Ha karena tekanan sebagai aktor baru.





5. Shooting Stars

Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae dalam drama Korea Shooting Stars. Dok. Viu.

Drama Korea tentang percintaan artis selanjutnya adalah Shooting Stars. Drama ini mengangkat tentang kisah percintaan yang muncul antara aktor papan atas Gong Tae Sung dan kepala tim promosi Oh Han Byeol, yang berada di garis depan manajemen perusahaan sang bintang.

Meski pada awalnya mereka kerap terlibat perselisihan karena perbedaan pendapat, namun seiring berjalannya waktu mereka justru jatuh cinta satu sama lain. Perbedaan latar belakang sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan percintaan mereka.





6. So I Married an Anti-fan

Drakor yang satu ini bercerita tentang reporter majalah Geung Young yang dicap sebagai anti-fan dari bintang top Who Joon, karena artikelnya yang dinilai menjatuhkan sang artis. Hal tersebut membuat Geung Young dipecat dari pekerjaannya. Dia pun menyalahkan Who Joon sebagai alasannya kehilangan pekerjaan.

Suatu hari, seorang produser acara mengajak Geung Young untuk berpartisipasi dalam program baru yang menampilkan seorang artis yang hidup bersama anti-fan-nya. Tanpa diduga, perasaan Geung Young dan Who Joon justru berkembang satu sama lain. Mereka pun harus berpura-pura saling membenci ketika di depan kamera.





7. Touch Your Heart

Touch Your Heart bercerita tentang seorang aktris populer bernama Oh Yoon Seo yang kariernya menurun setelah terlibat skandal dengan putra dari keluarga konglomerat. Untuk mengembalikan kariernya, diceritakan dia akan membintangi sebuah serial drama sebagai seorang sekretaris pengacara.

Namun, untuk memperbaiki dan memperdalam kemampuan aktingnya, dia diharuskan bekerja di firma hukum milik Kwon Jung Rok selama beberapa bulan. Seiring dengan berjalannya waktu, Oh Yoon Seo pun jatuh hati kepada Kwon Jung Rok. Tetapi, kisah cinta mereka tidak mudah karena perbedaan latar belakang.





8. Uncontrollably Fond

Drama Korea tentang percintaan artis selanjutnya adalah Uncontrollably Fond. Dikisahkan, Shin Joon Young dan No Eul adalah teman masa kecil. Namun, mereka harus berpisah karena keadaan yang tidak memungkinkan.

Setelah dewasa, keduanya kembali bertemu dengan Shin Joon Young yang berprofesi sebagai aktor dan penyanyi ternama, sedangkan No Eul bekerja sebagai produser dokumenter. Mereka pun memperbaiki hubungan dan menjadi pasangan kekasih secara diam-diam.

RADEN PUTRI| ASIANWIKI| IMDB

