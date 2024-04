C.J. Snare, Vokalis FireHouse Meninggal, November Lalu Kabarkan Jalani Operasi Perut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - C. J. Snare, vokalis band rock asal Amerika Serikat, FireHouse meninggal pada Jumat, 5 April 2024. Ia meninggal di kediamannya di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Kabar duka itu dirilis langsung di akun meta resmi mereka 'FireHouse'.

C.J. Snare, Bintang Band Rock FireHouse

"Kami telah kehilangan saudara kami C.J. Snare, pejuang rock and roll, vokalis utama dan anggota pendiri FireHouse," tulis akun meta resmi mereka. Sebelumnya C.J. Snare melakukan pengumuman pada September 2023, bahwa ia harus absen sementara dari panggung musik karena operasi perut yang dijalaninya.

Kabar duka itu juga dibagikan oleh pemerhati musik, Adib Hidayat melalui akun X (dulu twitter) miliknya. "Penyanyi FireHouse, C.J. Snare dead pada usia 64 tahun," tulisnya, Ahad, 7 April 2024. Ia juga mengenang, bahwa sang vokalis merupakan pentolan lama band hair-metal yang telah mencetak banyak lagu hits. Salah-satunya, 'Love of a Lifetime' dan 'When I Look Into Your Eyes'.

Sebelumnya, band yang telah berdiri sejak 1989 ini dijadwalkan tampil di beberapa pertunjukan pada April hingga Mei nanti. Penjadwalan itu dilakukan setelah proses penyembuhan sang vokalis dari operasi yang telah dilakukan sebelumnya. Mengutip dari website resmi mereka, FireHouse seharusnya tampil pada 13 April di Pusat Seni Pertunjukan Niswonger di Greeneville, AS.

Penjadwalan Ulang Konser FireHoue

Tempat lain yang juga diagendakan akan mereka kunjungi adalah Honeywell Center di Wabash, The Carson Center for the Performing Arts di Kentucky dan di Des Plaines Theatre. C.J. Snare sendiri yang mengabarkan akan tampil melalui unggahan di instagram pribadinya @snarwco1 pada Kamis, 28 Maret 2024. Ia menulis, akan kembali ke panggung dengan FireHouse setelah pemulihannya. Sayangnya, semua itu kini tinggal rencana.

Band yang telah berdiri lebih dari tiga dekade ini telah menorehkan banyak prestasi. Di antaranya: penghargaan musik Amerika untuk band hard rock baru terbaik pada 1991, band baru terbaik versi majalah Metal Edge 1991 dan pendatang baru terbaik majalah Young Guitar 1991. Tahun 90-an memang menjadi tahun kejaayaan mereka. Digawangi oleh C.J. Snare, Bill Laverty, Mchael Foster dan Allen McKenzie, album pertama mereka sukses terjual lebih dari dua juta kopi di AS. Single terlaris mereka kala itu adalah 'Love of a Lifetime' dengan penjualan 500 ribu kopi.

Meski FireHouse belum merilis lagu terbaru mereka sejak album Prime Time pada 2003, mereka terus melakukan tur. Itulah yang membuat grup band lawas itu tetap bisa mempertahankan kepopulerannya. Pada 2011, FireHouse sempat mengeluarkan album Full Circle namun hanya berisi lagu-lagu lama mereka.

JIHAN RISTIYANTI| ROCKWORLD| HOLLYWOODREPORTER| LOUDERSOUND

