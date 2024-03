Vokalis Band SORE, Ade Paloh Meninggal, Isyaratkan Kepergian Dua Pekan Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis sekaligus pencipta lagu Sore Band, Firza Achmar Paloh atau yang kerap disapa Ade Paloh meninggal dalam usia 48 tahun pada Selasa, 19 Maret 2024. Manajer Seringai, Wendi Putranto menuliskan kabar duka itu di akun Twitter/X-nya, tiga jam lalu.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Telah wafat dengan tenang karena sakit pada hari ini, Firza Achmar Paloh (Ade Paloh), vokalis dan pencipta lagu SORE. Sebuah kehilangan yang sangat besar. Info dari Awan Gardina, beberapa menit yang lalu," tulis Wendi.

Pengamat musik, Adib Hidayat juga mengumumkan melalui akun X pribadinya. "Ade Paloh, vokalis dan pencipta lagu dari @SOREBand wafat pada Selasa, 19 Maret 2024 karena sakit. Kabar saya konfirmasi lewat @BembyGusti, drummer Sore. Duka cita mendalam untuk keluarga besar Sore dan Ade Paloh," tulisnya, dua jam lalu. Tempo telah meminta izin Wendi dan Adib untuk mengutip cuitan mereka di X.

Musisi Ungkap Kesedihan di X

Kabar duka ini langsung memuncaki trending topic di X. Para musisi yang mengenal Ade Paloh mengungkapkan duka cita mereka. Band Sajama Cut mengunggah foto Ade Paloh saat tengah beraksi dengan gitar akustiknya di atas panggung. "Rest in peace Ade Paloh. A master in the art of music and a kind wonderful friend (Beristirahat dengan tenang Ade Paloh. Master musik dan teman yang begitu baik)," tulis band indie itu.

Band Sounds from the Corner juga mengungkapkan kesedihannya. "Kabar duka kembali datang dari industri musk Tanah Air. Telah berpulang Ade Paloh, vokalis dan pencipta lagu dari SORE. Karya-karyanya yang ditinggalkan akan selalu menjadi inspirasi dan dikenang. Rest in Peace, Ade Paloh," cuit band tersebut.

Unggahan Terakhir Ade Paloh di Instagram Pribadinya

Sebelum meninggal, Ade Paloh sempat membuat unggahan di Instagram Storynya di @batubata_merah, 14 jam lalu. Ia mengunggah ulang unggahan Boy Iskandar Warongan yang berisikan logo Band Boyway and The Palmeiros.

Dua pekan lalu, Ade juga membuat unggahan berupa rekap momen saat manggung dalam satu video dengan latar musik Matthew Wilder yang berjudul Break My Stride. Video itu juga banjir ucapan selamat tinggal untuk Ade Paloh. "Waktunya kembali ke asal. Lebih banyak lagi bizzeniz dan beberapa musik lagi untuk disesuaikan dengan segalanya," tulis Ade Paloh pada 7 Maret 2024 lalu.

Unggahan mengisyaratkan kepergiannya ini langsung dihujani duka para sahabat musisinya. "Selamat jalan Mas Ade," tulis Baskara Putra atau Hindia. "Istirahat yang tenang ya De," tulis Edy Khemod.

Selain menjadi musisi, Ade Paloh adalah politisi. Keponakan Surya Paloh ini merupakan anggota Dewan Pakar Pusat Partai Nasdem. Ia juga menjadi caleg DPRD DKI Jakarta. Ade juga memiliki komunitas Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu).

