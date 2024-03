10 Film Korea Paling Laris dan Paling Banyak Ditonton, Exhuma Tidak Termasuk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea, Exhuma, yang dibintangi oleh Lee Do Hyun dan Kim Go Eun melampaui jumlah penonton 10 juta pada hari ke-32 setelah perilisan perdana pada 22 Februari 2024. Melansir dari Allkpop, menurut distributor Showbox, jumlah kumulatif penonton Exhuma melampaui 10 juta penonton pada Sabtu pagi, 24 Maret 2024 dan.

Exhuma adalah misteri okultisme yang memadukan geomansi tradisional dan kepercayaan perdukunan. Film ini menggambarkan kejadian aneh yang terungkap oleh geomancer Sang-deok, pengurus rumah tangga Yeong-geun, dukun Hwa-rim, dan Bong-gil. Mereka kemudian menggali kuburan leluhur keluarga kaya untuk mendapatkan sejumlah besar uang.

Meski telah meraih lebih dari 10 juta penonton, namun Exhuma belum berhasil masuk dalam jajaran film Korea paling banyak ditonton sepanjang sejarah. Mengutip dari Statista, berikut film Korea paling laris dan paling banyak ditonton.

1. The Admiral: Roaring Currents (2014)

Film Korea paling laris dan paling banyak ditonton yang pertama adalah The Admiral: Roaring Currents. Film ini menggambarkan Pertempuran Myeongryang yang terjadi pada 26 Oktober 1597. Pertempuran tersebut melibatkan Laksamana Yi Sun-Shin, yang hanya memiliki 12 kapal di bawah komandonya, melawan angkatan laut Jepang yang memiliki lebih dari seratus kapal. Film ini berhasil mencapai 17,61 juta penonton.

Poster film The Admiral: Roaring Currents. Foto: Asianwiki.



2. Extreme Job (2019)

Extreme Job bercerita tentang sebuah tim detektif narkotika menyamar di kedai ayam goreng untuk mengintai geng kejahatan terorganisir. Namun keadaan berubah tak terduga ketika resep ayam sang detektif tiba-tiba terkenal dan mengubah restoran kumuh itu menjadi restoran terhangat di kota. Extreme Job berhasil meraih 16,27 juta penonton.

3. Veteran (2015)

Film Korea yang satu ini mengangkat kisah tentang seorang pemuda bernama Jo Tae-oh yang tumbuh manja di keluarga kaya. Dia terus melakukan hampir semua kejahatan yang bisa dipikirkan orang. Dia juga mencoba membeli jalan keluar dari segala hal yang hampir selalu berhasil. Namun, suatu hari detektif Seo Do-cheol tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Veteran sukses mengumpulkan 13,41 juta penonton selama masa penayangannya.

4. The Thieves (2012)

Film ini bercerita tentang sekelompok pencuri yang bekerja sama untuk mencuri berlian senilai US$ 20 juta yang dikenal sebagai ‘Tear of the Sun’. Namun, di balik rencana besar tersebut, masing-masing anggota ternyata berniat untuk mendapatkan berlian itu untuk dirinya sendiri. Selama masa penayangannya, The Thieves berhasil meraih 12.98 juta penonton.

5. Miracle in Cell No. 7 (2013)

Miracle in Cell No. 7 adalah sebuah kisah tentang cinta antara seorang ayah yang memiliki keterbatasan mental dan putrinya yang menggemaskan. Dia dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada anak kecil. Dia kemudian dipenjara dan membangun persahabatan dengan penjahat kelas kakap di selnya. Teman-temannya itu pun membantunya melihat putrinya lagi dengan menyelundupkannya ke penjara. Film ini mencatatkan 12,81 juta penonton di bioskop.

Poster film Miracle in Cell No. 7. Foto: Netflix.





6. The Roundup (2022)

Film Korea paling laris dan paling banyak ditonton selanjutnya adalah The Roundup. Film ini mengangkat cerita setelah 4 tahun berlalu sejak Detektif Ma Suk-Do memusnahkan Jang Chen dan kelompoknya.

Dia dan anggota timnya kemudian menerima misi untuk membawa tersangka, yang melarikan diri ke Vietnam, kembali ke Korea Selatan. Ma Suk-Do pun mengejar Kang Hae-Sang di Vietnam dan kembali ke Korea Selatan. The Roundup berhasil mencapai 12,69 juta penonton.

7. Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Mengusung genre fantasi dan drama, film ini menceritakan kisah malaikat kematian Gang Rim, Hae Won Maek, dan Duk Choon yang akan mengambil bagian dalam persidangan akhirat Soo-Hong.

Ketiga malaikat maut kemudian bertemu Dewa Rumah. Dia ingat masa lalu semua orang yang berlangsung lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Para malaikat maut itu pun bepergian antara dunia, akhirat, dan masa lalu untuk menemukan hubungan rahasia yang memberatkan persidangan akhirat Soo Hong. Film ini sukses meraih 12,27 juta penonton.

8. A Taxi Driver (2017)

A Taxi Driver bercerita tentang seorang supir taksi dan reporter asal Jerman yang pergi ke Gwangju, Korea Selatan untuk tujuan masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi namun mampu bekerja sama untuk melindungi satu sama lain. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini berhasil mencapai angka 12,19 juta penonton.

9. 12.12: The Day (2023)

Diceritakan, Jeon Doo-Gwang adalah komandan Komando Keamanan Pertahanan dan pendiri klub militer rahasia Hanahoe. Selama kurun waktu 9 jam pada tanggal 12 Desember 1979 di Seoul, Korea Selatan, Jeon Doo-Gwang memimpin “Pemberontakan Militer 12.12”.

Dia juga memerintahkan penangkapan seorang jenderal tanpa izin dari presiden. Di sisi lain, Lee Tae-Shin yang merupakan komandan Komando Keamanan Ibukota, menentang pemberontakan militer. Diangkat berdasarkan peristiwa nyata, film ini mampu mengumpulkan 11.85 juta penonton.

10. Train to Busan (2016)

Train To Busan. Foto: Soompi.

Film Korea paling laris dan paling banyak ditonton selanjutnya adalah Train to Busan. Dikisahkan, Sok-woo adalah seorang ayah yang tidak punya banyak waktu untuk putrinya, Soo-ahn. Suatu hari, mereka menaiki KTX, kereta cepat yang akan membawa mereka dari Seoul ke Busan.

Namun, di tengah perjalanan kiamat dimulai. Sebagian besar penduduk bumi menjadi zombie yang menginginkan daging. Saat KTX melesat ke arah Busan, para penumpang berjuang demi keluarga dan nyawa mereka melawan zombie dan satu sama lain. Film yang dibintangi oleh aktor Gong Yoo ini berhasil mencapai 11.57 juta penonton.

RADEN PUTRI| ALLKPOP| STATISTA| ASIANWIKI|IMDB

