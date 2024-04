7 Film dan Drama Korea Populer yang Dibintangi Song Kang Ho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Kang Ho, salah satu aktor papan atas Korea Selatan akan bermain di drama Korea terbarunya berjudul Uncle Samsik. Dikutip dari NME, Drama ini akan mengikuti kisah Kim San, seorang pria yang bercita-cita untuk memodernisasi Korea Selatan pada era 1960-an. Kisahnya melibatkan kemitraan tak biasa dengan Uncle Samsik, seorang penyelesaian masalah yang berwatak kaku, yang membawa plot drama ke tingkat yang lebih menarik.

Song Kang Ho yang dikenal karena perannya dalam Parasite, akan memerankan karakter utama sementara Byun Yo-han akan berperan sebagai Kim San. Dipimpin oleh penulis dan sutradara Shin Yeon-shick, drakor ini menjanjikan perjalanan yang menarik melalui ambisi dan intrik pada masa yang bersejarah bagi Korea Selatan.

Selain Uncle Samsik, aktor chungmuro tersebut telah memiliki jam terbang yang tinggi dalam berakting. Berikut adalah sejumlah film dan drama terpopuler yang dibintanginya:

1. A Taxi Driver (2017)

Dilansir dari Asianwiki, Drama ini mengisahkan tentang Kim Man Seob yang diperankan Song Kang Ho, seorang sopir taksi di Seoul yang berjuang untuk mencari nafkah sambil merawat putrinya. Ketika mendengar tentang kesulitan yang terjadi di Gwangju, Man Seob melihat kesempatan untuk mendapatkan uang yang besar dengan membawa seorang asing ke sana.

Bersama dengan Peter, seorang reporter Jerman, mereka memulai perjalanan menuju Gwangju tanpa mengetahui bahaya yang menanti mereka di sana.

2. Snowpiercer (2013)

Dalam film Hollywood ini, Song Kang Ho berperan sebagai Namgoong Minsu, seorang ahli keamanan yang dibebaskan dari kereta penjara bersama putrinya, Yona, oleh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Curtis Everett.

Mereka berusaha naik ke depan kereta untuk menghadap pemilik kereta, Wilford. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melawan pasukan bersenjata, menghadapi pengkhianatan, dan mengungkap rahasia kelam yang menghantui Everett sejak lama.

Dalam film ini, Namgoong Minsu menggunakan pengetahuannya tentang kereta untuk membantu pemberontak dalam upaya mereka mencapai depan kereta. Namun, perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan pengorbanan.

3. Parasite (2019)

Dilansir dari Asianwiki, Song Kang Ho memerankan Ki Taek, seorang pria miskin yang tinggal bersama keluarganya di sebuah apartemen semi-basement yang kumuh. Ketika putranya mendapat pekerjaan les privat yang menguntungkan dari seorang teman kaya, keluarga Ki Taek melihat peluang untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Namun, kehadiran mereka di dalam keluarga kaya Park membawa konsekuensi tak terduga yang mengubah arah hidup mereka secara dramatis.

Film ini memperoleh berbagai penghargaan, termasuk Grand Prize (Daesang) di BaekSang Arts Awards dan Best Picture di Academy Awards, yang menunjukkan keberhasilannya dalam menyajikan kisah yang mendalam dan menggugah perasaan penonton.

4. Memories of Murders (2003)

Dilansir dari Mydramalist, dalam drama ini, Song Kang Ho berperan sebagai Park Doo Man, seorang detektif lokal yang bersama rekannya berusaha memecahkan serangkaian kasus pembunuhan brutal yang terjadi di Provinsi Gyunggi pada 1986. Ketika seorang detektif dari Seoul turut bergabung dalam tim investigasi, perbedaan pendekatan mereka dalam menangani kasus ini menciptakan ketegangan yang memuncak.

5. Secret Sunshine (2007)

Berkisah tentang Shin Ae yang diperankan oleh Son Ye Jin, seorang ibu tunggal memulai kehidupan baru di kota asal suaminya, Miryang setelah kehilangan suaminya. Namun, tragedi yang menimpanya mengubah hidupnya secara mendadak, memaksa Shin Ae untuk menghadapi konflik batin yang menguji segala keyakinan yang pernah dia miliki tentang manusia, cinta, pengampunan, dan agama. Drama ini menggambarkan perjalanan emosional yang mengharukan dan penuh perjuangan yang diperankan dengan memukau oleh Song Kang Ho dan Son Ye Jin.

6. Emergency Declaration (2022)

Menurut My Drama List, dalam film ini, Song Kang Ho memerankan tokoh Gu In Ho, seorang detektif berpengalaman yang menerima laporan tentang serangan teroris di pesawat. Meskipun memiliki fobia terhadap pesawat, Gu In Ho memutuskan untuk terbang ke Hawaii demi putrinya.

Namun, situasi menjadi tegang ketika seorang pria tewas di pesawat tanpa alasan yang jelas dan memicu kepanikan di udara dan darat. Di tengah kekacauan tersebut, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi membentuk markas besar penanggulangan terorisme dan mengadakan pertemuan darurat untuk mencari cara agar pesawat tersebut bisa mendarat dengan aman.

7. The Attorney (2013)

Dalam film ini, Song Kang Ho berperan sebagai Song Woo Seok, seorang mantan hakim wilayah yang beralih profesi menjadi pengacara, dengan spesialisasi dalam bidang real estat dan perpajakan. Ketika salah satu temannya dan beberapa anggota klub bukunya ditangkap dan dituduh sebagai simpatisan Korea Utara, dengan tuduhan melakukan pertemuan ilegal serta memiliki literatur terlarang, Woo Seok tidak tinggal diam.

Keseruan film Korea ini dimulai ketika Ia menyelidiki kasus tersebut, menemukan Jin Woo dipenjara atas tuduhan palsu, dan memutuskan untuk memperjuangkan hak asasi manusia serta melawan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem hukum negaranya.

