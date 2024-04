Byun Yo Han Pemeran Pavane For a Dead Princess, Film Adaptasi Novel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Byun Yo Han dikabarkan akan membintangi film Pavane for a Dead Princess yang diadaptasi dari novel karya Park Min Gyu dengan judul yang sama yang dipublikasikan pada 2009.

Dikutip dari AllKpop, novel populer Pavane for a Dead Princess menceritakan kisah pedih tentang seseorang dalam menemukan cintanya. Novel ini diangkat ke layar lebar dan menggaet Byun Yo-han untuk memerankan karakter utama.

Pada 2 April 2024, adaptasi film yang disutradarai oleh Lee Jong Pil ini sedang dalam proses penyelesaian akhir pemerannya. Byun Yo Han yang sudah terpilih menjadi pemeran utama.

Sinopsis Byun Yo Han

Pavane For A Dead Princess novel yang ditulis oleh Park Min Gyu menceritakan tentang seorang wanita biasa saja, tetapi ada pria yang mencintai dia.

Tak seperti novel-novel Park Min Gyu sebelumnya yang menggunakan humor kitsch dan pandangan dunia yang subversif, Pavane for a Dead Princess menelusuri kehidupan batin yang terluka dari para karakternya, dikutip dari situs web Digital Library of Korean Literature

Novel ini tidak hanya mendapat popularitas arus utama tetapi juga telah diakui di acara Penghargaan Sastra Yi Sang, Penghargaan Sastra Hyo Seok, dan Penghargaan Sastra Hankyoreh.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Proyek film tersebut dalam tahap pengembangan selama beberapa waktu. Perkembangan terbaru dalam penetapan pemeran utama yang membuat film ini menjadi lebih fokus.

Sutradara Lee Jong Pil, yang dikenal dengan karyanya dalam film Samjin Company English Class dan drama Park Ha-kyung's Travelogue menjadi pengarah dalam memproduksi adaptasi film ini.

Byun Yo Han, yang mengambil peran protagonis memulai debutnya sebagai aktor Korea di film Saturday Work pada 2011. Byu Yo Han muncul dalam berbagai judul drama di antaranya, Misaeng, Mr. Sunshine, dan film Hansan, Believer 2. Ia juga akan berperan dalam drama Disney+ Three Meals a Day for Sam-sik dan film Blackout dan She Died yang akan dirilis.

Pilihan Editor: Film Troll Factory: Sinopsis dan Para Pemerannya