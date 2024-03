7 Film Korea Terbaru 2024, Ada Film Baru Lee Je Hoon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa film Korea terbaru dijadwalkan akan tayang pada 2024. Mengusung berbagai genre, dari komedi, aksi, perang, hingga thriller, sejumlah karya sineas Negeri Ginseng tersebut akan hadir dan menghibur para penggemarnya.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini film dan drama Korea sukses memikat penonton global dengan berbagai karya dan inovasinya di dunia perfilman. Selain itu, pengembangan karakter, penokohan yang karismatik, serta alur cerita yang menarik, tak biasa, dan segar juga membuat sinema-sinema Korea Selatan patut dinantikan penayangannya.

Di tahun ini, berbagai film Korea terbaru dijadwalkan akan dirilis untuk pertama kalinya. Sejumlah aktor dan aktris ternama pun dipastikan mengisi film-film tersebut. Mulai dari Lee Je Hoon, Park Hae Soo, Seohyun, Koo Kyo Hwan, Kim Woo Bin, dan Ma Dong Seok.

Lantas, apa saja film Korea terbaru 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





1. Again 1997

Film Korea terbaru 2024 yang pertama adalah Again 1997. Film ini dijadwalkan akan tayang perdana pada 10 April 2024. Disutradarai oleh Shin Seung Hoon, ini adalah film fantasi yang berkisah tentang seorang pria paruh baya yang memperoleh lima jimat dari seorang biksu.

Tak lama kemudian, dia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Namun, tanpa disangka dia berhasil bangun dan mendapati dirinya sebagai siswa sekolah menengah di tahun 1997. Tahun tersebut adalah saat-saat yang paling dia hargai dalam hidupnya. Dia berencana mengubah hidupnya untuk memiliki kehidupan yang berbeda di masa depan.

2. The Roundup: Punishment

Don Lee atau Ma Dong Seok dalam film The Roundup: Punishment. Dok. ABO Entertainment

Disutradarai oleh Heo Myung-haeng, The Roundup: Punishment merupakan film keempat dari seri The Roundup. Ini adalah sekuel dari The Outlaws (2017), The Roundup (2022) dan The Roundup: No Way Out (2023).

Tayang perdana pada 24 April 2024, cerita film ini berpusat pada detektif Ma Seok do (Ma Dong Seok), yang bergabung dengan Tim Investigasi Cyber. Dia berniat untuk menangkap Baek Chang ki, mantan tentara bayaran dan kepala organisasi perjudian online.

3. Seeking the King

Film ini bercerita tentang kisah seorang pemuda yang bertemu dengan robot raksasa dari luar angkasa. Hal tersebut ditemukannya ketika melakukan pendaratan darurat di sebuah desa yang terletak di dalam area Punchbowl DMZ selama era paling tragis di sejarah Korea modern.

Disutradarai oleh Won Shin Yun, Seeking the King diperkirakan tayang pada paruh kedua 2024. Adapun pemainnya adalah Koo Kyo Hwan, Yoo Jae Myung, Seohyun SNSD, dan Park Ye Rin.

4. Escape

Escape mengikuti kisah seorang sersan Korea Utara yang bermimpi meninggalkan negara asalnya untuk memulai hidup baru di Korea Selatan. Agar bisa mewujudkan hal tersebut, dia harus melewati garis gencatan senjata Zona Demiliterisasi Korea (DMZ). Sayangnya, dia justru tertangkap saat menghentikan prajurit biasa yang melarikan diri.

Dibintangi oleh Lee Je Hoon, Koo Kyo Hwan, dan Hong Xa Bin, film ini dibuat atas arahan sutradara Lee Jong Pil. Adapun Escape dijadwalkan tayang pada Juli 2024.





5. Uprising

Ini adalah film thriller Korea Selatan yang berpusat pada kehidupan dua teman masa kecil yang berubah menjadi musuh. Mereka adalah Cheon Yeong dan Jong Ryeo yang hidup di era pascainvasi Jepang ke Korea.

Cheon Yeong merupakan seorang budak dengan keahlian bela diri yang luar biasa. Sedangkan Jong Ryeo adalah majikan Cheon Yeong dan keturunan keluarga militer paling berpengaruh di Joseon.





6. Officer Black Belt

Ilustrasi film Officer Black Belt. Netflix

Film drama aksi ini mengikuti sepak terjang Lee Jung Do, yang memiliki keahlian tingkat 9 dalam gabungan taekwondo, kumdo, dan judo, ketika ia mendapatkan pekerjaan sebagai petugas seni bela diri yang bertanggung jawab memantau penjahat secara elektronik, dan Kim Sun Min, seorang petugas masa percobaan yang mengenali kemampuan Jung Do dalam mendeteksi kejahatan dan seni bela diri.





7. The Great Flood

Film Korea terbaru 2024 selanjutnya adalah The Great Flood. Film ini berkisah tentang bencana banjir besar yang melanda bumi. Semua manusia berjuang untuk bertahan hidup, hingga apartemen mereka tenggelam ke dalam air. Di tengah kekacauan itu, satu-satunya misi anggota tim keamanan sumber daya manusia adalah untuk menyelamatkan Anna dari bencana. Dia adalah seorang peneliti pengembangan AI.

