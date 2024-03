Travis Kelce Nonton Konser Taylor Swift di Singapura Hari Kelima

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Travis Kelce datang menonton konser kekasihnya, Taylor Swift di Singapura pada Jumat, 8 Maret 2024. Hari ini adalah hari kelima dari enam jadwal konser The Eras Tour yang digelar di Stadion Nasional Singapura.

Dalam foto yang diunggah pengguna Twitter/X @TaylorSwiftChar beberapa jam lalu, Travis Kelce terlihat berada di tribun bersama teman-temannya. Teman Travis Kelce, Harry Clark, juga membagikan video bumerang tentang dirinya yang mengenakan gelang Eras Tour di Instagram Story dan menandai Stadion Nasional sebagai lokasinya. Unggahan tersebut diikuti dengan video Taylor Swift yang tampil di atas panggung dengan judul, "GO TAY TAY."

Kemarin, Travis Kelce Tiba di Singapura

Travis Kelce mendarat di Singapura pada Kamis, 7 Maret 2024 bersama rombongan beberapa temannya. Pemain gelandang bertahan Kansas City Chiefs itu datang setelah menyaksikan kakaknya, Jason Kelce pensiun dari NFL di Philadelphia.

Menurut Page Six, Travis Kelce dan teman-temannya kemungkinan menginap bersama Taylor Swift di vila mewahnya di Pulau Sentosa. Vila mewah itu terdiri dari dua bungalow, yang telah diubah menjadi suite luas dengan tiga kamar tidur, memiliki kolam renang lintasan pribadi dan hutan hujan yang rimbun. Diketahui harga sewa vila tersebut adalah 14.000 dolar AS atau Rp 217 juta per malam.

Travis Kelce Nonton Konser Taylor Swift di Australia

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bulan lalu, Travis Kelce juga datang ke Australia untuk memberi dukungan langsung kepada pelantun "Cruel Summer". Travis Kelce mendarat di Sydney pada Kamis, 22 Februari 2024 waktu setempat untuk menonton kekasihnya yang akan tampil di Accor Stadium, Sydney Olympic Park, Australia.

Foto-foto saat bintang NFL tersebut turun dari pesawat pribadinya dengan cepat jadi perbincangan para penggemar di media sosial. Taylor Swift dan Travis Kelce juga sempat menghabiskan waktu bersama di Kebun Binatang Sydney atau Sydney Zoo. Mereka memberi makan kanguru selama perjalanan mereka dan mengambil foto selfie saat mereka berjalan di sekitar kebun binatang. Pasangan itu terlihat berjalan santai sambil bergandengan tangan dengan mesra.

PEOPLE | CNA | PAGE SIX

Pilihan Editor: 8 Pilihan Kegiatan Seru untuk Penonton di Konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura