8 Pilihan Kegiatan Seru untuk Penonton di Konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift menarik perhatian publik dengan menggelar konser megahnya di Singapura. Jadwal penampilannya selama enam hari pada tanggal 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 Maret 2024 telah membuat tiketnya habis terjual di Singapura. Dalam Konser Taylor Swift: The Eras Tour, Taylor Swift menghibur penggemarnya selama enam hari berturut-turut, menjadikan Singapura sebagai satu-satunya tempat persinggahan di Asia Tenggara. Konser ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena kepopuleran Swift, tetapi juga dampak ekonominya yang signifikan bagi Singapura.

Tiket yang terjual habis mencapai lebih dari 300 ribu penonton dari Singapura dan negara-negara tetangga. Persiapan untuk acara tersebut telah memicu lonjakan permintaan akan akomodasi, penerbangan, dan paket wisata di sekitar tanggal konser. Hotel-hotel mewah seperti Fullerton Hotels and Resorts serta Fairmont Hotel melaporkan peningkatan permintaan kamar yang signifikan selama periode konser.

Para penggemar Taylor Swift alias Swifties pastinya sedang bergembira karena bisa menikmati musik penyanyi 34 tahun itu secara langsung. Pintu konser Taylor Swift: The Eras Tour di National Stadium, Singapura dibuka pukul 14.00. Para Swifties pun diperbolehkan masuk ke arena konser dan menikmati berbagai kegiatan seru.

Aktivasi Swifties di Konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura

Simak pilihan kegiatan seru untuk penonton di Konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura:

1. Membuat Love Letter untuk Taylor Swift

Membuat love letter untuk Taylor Swift jadi salah satu kegiatan di Konser Taylor Swift: The Eras Tour- Singapura/Friski Riana

Ada kegiatan seru membuat surat cinta untuk Taylor Swift. Swifties bisa mencurahkan berbagai ungkapan cintanya kepada sang idola. Apakah mungkin kamu juga akan membuat puisi untuk Taylor Swift. Siapa tahu kan kisah atau cerita cintamu untuk Taylor Swift akan dijadikan lagu olehnya.

2. Face Painting

Face Painting jadi salah satu aktivasi Taylor Swift: The Eras Tour-Singapura/Friski Riana

Tampil maksimal saat bertemu sang idola menjadi hal wajib. Untuk menambah keseruan, kamu bisa mewarnai wajahmu dalam aktivitas seru untuk penonton Konser Taylor Swift: The Eras Tour di kelas Face Painting. Tentu penampilanmu akan jadi ikonik setelah wajahmu digambar dalam berbagai pola.

3. Hair Braiding

Hair braiding di The Library jadi aktivasi di Konser Taylor Swift:: The Eras Tour-Singapura/Friski Riana

Kegiatan seru untuk penonton di Konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura adalah kelas mengepang rambut. Ketika wajahmu sudah indah setelah dilukis dalam berbagai warna, rambutmu juga perlu untuk tampil prima. Rambut yang tergerai biasa mungkin hanya akan tampak sederhana, di bagian hair braiding, kamu bisa meminta mereka mengepang rambutmu dengan berbagai model. Kira-kira kamu akan dikepang seperti apa di bagian aktivasi pengepangan rambut itu.

4. Latar Tematik di Area Water Sports Center

Pengunjung berpose di backdrop tematik di dekat area Water Sports Center Konser Taylor Swift: The Era Tour Singapura/Friski Riana

Berfoto di berbagai dengan berbagai latar belakang seru menjadi hal wajib bagi penggemar ketika datang ke konser. Salah satu backdrop yang mencuri perhatian adalah pelangi pink dengan kupu-kupu di salah bagian kirinya. Para Swifties terlihat asik berfoto di latar itu. Kupu-kupu menjadi simbol dalam Taylor Swift dalam MV 'ME!'.

Pada album 'Reputation', Taylor memasukan ular dalam video klip lagunya. Namun di awal video klip 'ME!' langsung memperlihatkan seekor ular yang sedang merayap dan terus menyerang. Namun bedanya, kali ini ular tersebut terlihat lucu berwarna pink. Ular yang terus menyerang itu juga akhirnya berubah menjadi kumpulan kupu-kupu. Apakah itu makna backdrop yang menarik itu? Kita tahu bahwa The Eras Tour digambarkan menjadi sebuah perjalanan menuju semua "era" musiknya. Tur ini dianggap sebagai penghormatan atas seluruh albumnya.

5. Membuat Gelang Persahabatan

Membuat gelang persahabatan untuk Taylor Swift jadi salah satu kegiatan di Konser Taylor Swift: The Eras Tour- Singapura/Friski Riana

Sambil menunggu mulainya konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura, para Swifties diajak untuk membuat gelang persahabatan dengan kreasi mereka sendiri. Tren gelang persahabatan tersebut terinspirasi dari salah satu lagu Taylor Swift berjudul You're on Your Own, Kid dari album Midnights (2022). "Everything you lose is a step you take / So make the friendship bracelets / Take the moment and taste it," demikian liriknya.

Membuat Gelang Persahabatan di Konser Taylor Swift: The Eras Tour Singapura/Friski Riana

Swifties dari seluruh negara membuat gelang untuk dijual atau dibagikan kepada sesama penggemar lainnya selama gelaran konser The Eras Tour. Meskipun tidak ada aturan khusus tentang seperti apa bentuk gelang ini, penggemar biasanya memilih manik-manik keramik, berhuruf, atau berwarna saat membuatnya. Berbagai judul ataupun lirik lagu dari Taylor Swift tertera di setiap gelang tersebut, contohnya Red, Eras Tour atau evermore.

6. Foto Polaroid

Mengambil foto polaroid jadi salah satu aktivasi Taylor Swift: The Eras Tour-Singapura/Friski Riana

Para Swifties juga diajak untuk berfoto polaroid dengan latar sayap kupu-kupu yang menyala. Tak lupa foto itu pun bisa dipamerakan dalam Polaroid Film Wall. Jangan lupa berfoto dengan properti gitar seperti salah satu pose andalan Taylor Swift ketika sedang beraksi.

Ada polaroid film wall di kegiatan di Konser Taylor Swift: The Eras Tour- Singapura/Friski Riana

7. Joget di Lantai Dansa

Lantai berdansa jadi salah satu aktivasi konser Taylor Swift: The Eras Tour -Singapura/ Friski Riana

Sebelum konser mulai, para Swifties pun diajak untuk pemanasan berjoget di lantai dansa. Kira-kira lagu Taylor Swift apa yang menjadi andalanmu untuk berdansa?

8. Membuat Tote Bag

DIY Painting Tote Bag jadi salah satu aktivasi konser Taylor Swift: The Eras Tour -Singapura/ Friski Riana

Pilihan kegiatan seru lain yang bisa jadi andalan Swifties adalah membuat gambar di Tote Bag sendiri. Kamu bisa mengekspresikan berbagai ide kreatifmu di tote bag tersebut. Apakah kamu mungkin akan menggambar berbagai benda ikonik sang idola, Taylor Swift?

Tentunya berbagai kegiatan unik itu bisa mengisi waktumu sebelum masuk ke stadion untuk menikmati konser Taylor Swift: The Eras Tour.

