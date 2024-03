Keseruan Lisa BLACKPINK Nonton Konser Taylor Swift di Singapore

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACPINK menambah deretan selebriti yang menonton konser The Eras Tour Taylor Swift. Rapper BLACKPINK itu bergabung dengan 55 ribu penggemar Swift, yang menonton konser hari kedua di National Stadium Singapura, Minggu 3 Maret 2024.

Dari unggahan foto dan video yang dibagikan akun penggemar di media sosial, Lisa terlihat menikmati konser bersama teman-temannya. Dia juga menari mengikuti lagu Don't Blame Me.

Selain itu, dari unggahan akun penggemar Taylor Swift, @swifferupdates, Lisa terlihat bertukar gelang persahabatan dengan penggemar. Dia juga menambahkan gelang manik-manik lagi ke pergelangan tangannya setelah diberikan seorang penggemar di tengah kerumunan.

Sehari sebelum menonton konser Taylor Swift, Lisa BLACKPINK juga memberikan dukungan untuk SHINee. Boy grup K-pop generasi kedua itu menggelar tur dunia ke-6 bertajuk Perfect Illumination di Singapore Indoor Stadium, 2 Maret 2024. Lisa dan teman-temannya terlihat menonton dan berfoto besama SHINee.

Deretan selebriti yang menonton konser Taylor Swift

Sebelum Lisa, Rose BLACKPINK juga pernah menonton konser The Eras Tour. Rose menonton konser itu di Jepang bulan lalu, dari video yang dibagikan akun penggemar BLACKPINK.

Baru-baru ini, beberapa selebriti juga menonton konser The Eras Tour di Australia. Seperti Katy Perry, pasangan Rita Ora dan Taika Waititi. Pemain NFL, Travis Kelce, juga tak ketinggalan terbang ke Australia untuk memberikan dukungan kepada kekasihnya.

Album The Tortured Poets Department

Lisa BLACKPINK turut menjadi saksi saat Taylor Swift membagikan detail album terbarunya, The Tortured Poets Deparment. Taylor mengungkapkan versi keempat dan terakhir dari album yang sangat dinantikan tersebut.

Penyanyi 34 tahun itu duduk di depan pianonya di atas panggung. Dia menceritakan bahwa lagu bonus untuk edisi kali ini berjudul The Black Dog. Dia juga meluncurkan sampul album yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berupa foto dirinya sedang menyisir rambutnya dengan tangan.

Dia juga membagikan foto tersebut di Instagram. “‘Kebiasaan lama akan hilang jika berteriak… ’ Nama File: The Black Dog. Pre-order edisi terakhir THE TORTURED POETS DEPARTMENT dengan bonus lagu eksklusif The Black Dog di situs web saya sekarang," tulisnya.

Taylor Swift menggelar konser selama enam hari di National Staidum Singapura. Setelah tampil berturut-turut dari hari Sabtu dan Minggu, 2 dan 3 Maret 2024, dia akan tampil lagi Senin, 4 Maret 2024. Setelah itu, dia akan istirahat dua hari, sebelum tampil lagi selama tiga hari berturut-turut mulai tanggal, 7,8 , dan 9 Maret 2024.

PEOPLE | ALLKPOP

