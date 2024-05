Taylor Swift Ubah Setlist The Eras Tour dengan Lagu-lagu dari Album TTPD

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah hiatus selama dua bulan, Taylor Swift kembali melanjutkan tur dunianya di kontinen Eropa. Selama libur dari tur, ia merilis studio album terbarunya bertajuk The Tortured Poets Department (TTPD) pada Jumat, 19 April 2024 yang langsung mencapai jumlah pendengar terbanyak dalam satu hari di Spotify.

“Pada 19 April 2024, The Tortured Poets Department menjadi album di Spotify yang paling banyak didengarkan dalam satu hari, dan Taylor Swift menjadi artis dengan jumlah pendengar terbanyak dalam satu hari di sepanjang sejarah Spotify,” tulis Spotify saat mengumumkan pencapaian luar biasa tersebut di Instagram, 20 April 2024.

Menyambut era barunya, Taylor Swift mengawali dimulainya kembali The Eras Tour di Paris, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024. Rangkaian konser ini diadakan selama 4 hari berturut-turut hingga Ahad, 12 Mei 2024. “Selama empat malam, kami akan menjadi pusat dunia, yang penting bagi kami, karena ini adalah latihan untuk Olimpiade, tentunya,” ungkap Longuépée, CEO Paris La Defense Arena yang juga akan digunakan untuk agenda Olimpiade Paris 2024 di musim panas nanti.

Perubahan Setlist The Eras Tour

Secara ringkas, selain menambahkan lagu-lagu dari album terbarunya, The Tortured Poets Department, kekasih Travis Kelce itu menggabungkan lagu-lagunya dari era Folklore dan Evermore ke dalam susunan lagu konsernya (setlist) yang terbaru.

Tampil mulai pukul 8 malam waktu setempat, bintang pop itu tetap membuka konser dengan lagu "Miss Americana and the Heartbreak Prince". Sembari menyapa para penggemar, Taylor Swift juga tak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan tersebut.

“Aku merasa sangat beruntung bisa meluncurkan bagian tur ini di kota paling indah dan romantis di dunia," katanya. Ia juga tak henti mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengucapkan "enchanté" yang berarti “senang sekali”.

Pertunjukannya di Paris tidak sah kalau tidak menampilkan “Paris”. Salah satu lagu dari album Midnights itu menjadi lagu kejutan yang memang akan berbeda-beda di setiap penampilannya. Bintang pop itu juga tidak tanggung-tanggung untuk menmangkas dua lagu favorit seperti “The Archer” dan “The 1” demi membawakan lagu-lagu dari album terbaru seperti “Fortnight” dan “Down Bad”.

Dilangsungkan selama lebih dari 3 jam dengan 45 lagu dari 18 tahun perjalanan kariernya, konser Taylor Swift tidak pernah gagal memukau para penontonnya. Berikut daftar lagu yang dihapuskan, lagu baru yang ditambahkan, serta lagu kejutan berdasarkan penampilannya di Paris pada Kamis, 9 Mei 2024:

Lagu yang Dihapus dari Setlist:

The Archer (Lover era)

Long Live (Speak Now era)

The 1 (Folklore era)

Tis The Damn Season (Evermore era)

Tolerate It (Evermore era)

The Last Great American Dynasty (Folklore era)

Lagu Baru yang Ditambahkan dalam Setlist:

But Daddy, I Love Him

So High School

Who's Afraid Of Little Old Me

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With A Broken Heart

Lagu Kejutan / Set Akustik

Paris (Midnights)

Loml (Tortured Poets Department)

