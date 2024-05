Taylor Swift Mulai The Eras Tour Eropa di Paris, Ini Fakta yang Perlu Diketahui

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift kembali melanjutkan The Eras Tour yang sempat berhenti sementara selama dua bulan pada Maret dan April 2024. Hari pertamanya memulai kembali tur dunia yang sudah ia mulai sejak 17 Maret 2023 lalu tersebut di Paris, Prancis.

Diadakan pada Kamis malam, 9 Mei 2024 waktu setempat, Taylor Swift menyertakan beberapa kejutan baru berupa perubahan setlist, kostum, mashup, serta koreografi yang berbeda selama penampilan. Berikut beberapa hal yang perlu kamu ketahu mengenai The Eras Tour yang dimulai di Paris sebagai bagian kedua dari tur dunianya.

"Kepada kru saya, sesama pemain, dan band yang bekerja tanpa kenal lelah selama istirahat untuk membuat kejutan ini untuk Anda - tetapi terutama untuk para penggemar di Paris. Saya sangat bersyukur bahwa Andalah yang harus menunjukkan hal ini untuk pertama kalinya karena Anda memberi kami begitu banyak kegembiraan, semangat, dan cinta," tulis Taylor Swift di Instagram pada Senin, 13 Mei 2024.

Konser Taylor Swift di Paris Diadakan Sebanyak 4 Hari

Diadakan di Paris La Defense Arena, rangkaian konser ini akan diadakan selama 4 hari berturut-turut dari 9 sampai 12 Mei 2024.

“Selama empat malam, kami akan menjadi pusat dunia, yang penting bagi kami, karena ini adalah latihan untuk Olimpiade, tentunya,” ungkap Longuépée, CEO Paris La Defense Arena yang juga akan digunakan untuk agenda Olimpiade Paris 2024 di musim panas nanti. Empat hari tersebut baru awal dari perjalanan Eras Tour yang akan dilangsungkan hingga Agustus 2024 di kota-kota lain di seluruh negara Eropa termasuk di dalamnya Zurich, Amsterdam, dan London.

Debut Album Terbaru Taylor Swift

Salah satu kebaruan yang Taylor bawa pada The Eras Tour bagian kedua ini adalah bahwa ini merupakan ajang debutnya untuk album terbaru The Tortured Poets Department. Pada 19 April 2024 Taylor merilis album antologi tersebut dengan jumlah total 31 track lagu di dalamnya. Di hari perilisannya, bukan hanya album terbarunya, melainkan juga Taylor Swift memecahkan rekor dalam sejarah Spotify sebagai artis dengan jumlah pendengar terbanyak dalam satu hari.

Melalui unggahan Instagram pada akun resminya, Spotify mengumumkan pencapaian luar biasa tersebut. “Pada 19 April 2024, The Tortured Poets Department (TTPD) menjadi album di Spotify yang paling banyak didengarkan dalam satu hari, dan Taylor Swift menjadi artis dengan jumlah pendengar terbanyak dalam satu hari di sepanjang sejarah Spotify,” bunyi keterangan pada unggahan tersebut.

Ketika menampilkan lagu-lagu dari album TTPD atau sesi “Tortured Poets” pada konser pertamanya di The Eras Tour Eropa, Taylor menyebut dirinya sebagai “kemarahan perempuan, sebuah musikal”. Tujuh lagu dari album PPTD yang masuk ke dalam setlist adalah “But Daddy, I Love Him”, “So High School”, “Who's Afraid Of Little Old Me”, “Down Bad”, “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived”, dan “I Can Do It With A Broken Heart”.

Perubahan Keseluruhan Setlist Konser Taylor Swift

Dengan total 45 lagu dari 18 tahun perjalanan kariernya, konser Taylor Swift tidak pernah gagal memukau para penontonnya dengan 3 jam lebih pertunjukkan. Menyambut era barunya dengan The Tortured Poets Department, kekasih Travis Kelce itu mengubah hampir keseluruhan susunan lagu (setlist) yang ia bawakan.

Selain memasukkan lagu-lagu dari album terbarunya, penyanyi kelahiran 1989 itu juga menggabungkan lagu-lagunya dari era Folklore dan Evermore ke dalam susunan lagu konsernya (setlist) yang terbaru. Contohnya, ia meniadakan “Long Live” dari album Speak Now dan “The Archer” dari album Lover untuk kemudian menggantinya menjadi “Fortnight” dan “Down Bad”.

Paramore sebagai Artis Pembuka dan Jadwal The Eras Tour Eropa

Untuk tur di Eropa, Taylor Swift sempat menceritakan bahwa ia memang akan mengundang Paramore untuk menjadi penampil spesial atau artis pembuka di konsernya. Hal ini ia sampaikan pada Juli 2023 sebagaimana yang tertulis pada laman Today. Berikut jadwal lengkap The Eras Tour di Eropa yang akan dilangsungkan berturut-turut hingga Agustus mendatang.

9-12 Mei 2024 : Paris La Defense Arena, Paris, Prancis

17-19 Mei 2024 : Friends Arena, Stockholm, Swedia

24-25 Mei 2024 : Estadio Da Luz, Lisbon, Portugal

29-30 Mei 2024 : Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol

2-3 Juni 2024 : Groupama Stadium, Prancis

7-9 Juni 2024 : Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, UK

13-15 Juni 2024 : Anfield Stadium, Liverpool, UK

18 Juni 2024 : Principality Stadium, Cardiff, UK

21-23 Juni 2024 : Wembley Staddium, London, UK

28-30 Juni 2024 : Aviva Stadium, Dublin, Irlandiia

4-6 Juli 2024 : Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Belanda

9-10 Juli 2024 : Stadion Letzigrund Zurich, Zurich, Swiss

13-14 Juli 2024 : San Siro Stadium, Milan, Italia

17-19 Juli 2024 : Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Jerman

23-24 Juli 2024 : Volksparkstadion, Hamburg, Jerman

27-28 Juli 2024 : Olympiastadion, Munich, Jerman

1-3 Agustus 2024 : PGE Narodowy, Warsaw, Polandia

8-10 Agustus 2024 : Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria

15-20 Agustus 2024 : Wembley Stadium, London, UK

