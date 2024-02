Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won Menikah hingga Bersitegang dalam Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Queen of Tears merilis foto teaser baru, pada Kamis, 15 Februari 2024. Foto-foto itu seolah menunjukkan perjalanan hubungan dua tokoh utamanya, yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won.

Queen of Tears menceritakan kisah pasangan suami istri yang berhasil mempertahankan hubunganya. Mereka tetap bersama setelah melewati segala macam rintangan.

Baca Juga: Profil Kim Soo Hyun yang akan Bermain di Drakor Queen of Tears

Kim Soo Hyun beperan sebagai Baek Hyun Woo, direktur hukum konglomerat Queens Group. Sedangkan Kim Ji Won berperan sebagai istrinya, Hong Hae In, pewaris ketiga pemilik departement store Queens Group.

Drama Korea ini ditulis oleh Park Ji Eun, yang juga menulis skenario Crash Landing on You, My Love From the Star dan The Producers. Sedangkan sutradaranya adalah Jang Young Woo dan Kim Hee Won

Queen of Tears dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Instagram.com/@tvn_drama

Foto teaser baru

Baca Juga: Mengenal Para Pemeran Queen of Tears

Dalam foto teaser yang baru dirilis menunjukkan adegan saat Baek Hyun Woo dan Hong Hae In menikah. Berasal dari keluarga kaya pernikahan mereka menarik perhatian publik. Setelah bertukar cincin, dengan doa dari semua orang, mereka menikmati waktu bahagia layaknya pengantin baru.

Sama-sama menawan dan setara dalam hal kekayaan, pasangan ini pun diharapkan memiliki kehidupan pernikahan yang harmonis. Namun foto lainnya menunjukkan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In saling menatap tajam.

Tak ada lagu senyuman bahagia dari pasangan pengantin baru ini. Suasana dingin dan tegang terpancar dari tatapan mereka. Tentu ini yang membuat penonton penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasangan tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Queen of Tears dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Instagram.com/@tvn_drama

Teaser video

Dalam video teaser yang dirilis sebelumnya, Baek Hyun Woo tak percaya dirinya sendiri mengagumi Hong Hae In. “Mengapa dia cantik? Mengapa dia terlihat cantik [bagi saya]?” tanya dirinya sendiri.

Adegan lainnya menunjukkan kontak fisik antara Baek Hyun Woo dan Hong Hae In. “Apakah kamu tidak akan merespons? Jika kamu tidak merespons, kamu sudah mati!" teriak Hong Hae In.

Teaser itu ditutup dengan adegan Baek Hyun Woo melarikan diri sambil berteriak ketakutan. “Saya bertanya-tanya mengapa jantung saya berdebar begitu cepat. Ternyata itu karena saya takut," katanya.

Melihat video dan teasernya, tak heran jika penggemar menaruh ekspektasi tinggi terhadap akting Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Di mana mereka akan menunjukkan perubahan emosi pasangan yang cepat sebagai pasangan yang sudah menikah. Nantikan aksi mereka pada 9 Maret 2024.

STAR NEWS | SOOMPI

Pilihan editor: Sinopsis Queen of Tears yang akan Tayang Maret 2024