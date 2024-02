Kingdom of the Planet of the Apes Rilis Trailer, Sutradara Bawa Nuansa Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer dan poster karakter terbaru untuk film Kingdom of the Planet of the Apes telah resmi dirilis di Super Bowl 2024. Film ini muncul hampir 7 tahun setelah War for the Planet of the Apes dirilis.

Film action-adventure terbaru 20th Century Studios ini dijadwalkan tayang di bioskop pada Mei 2024 mendatang. Kingdom of the Planet of the Apes disutradarai oleh Wes Ball yang memberikan nuansa baru ke dalam franchise ini.



Kingdom of the Planet of the Apes akan mengangkat latar beberapa generasi di masa depan setelah pemerintahan Caesar, di mana kera adalah spesies dominan yang hidup secara harmonis dan manusia terpaksa hidup dalam bayang-bayang.

Kingdom of the Planet of the Apes. Dok. 20th Century Studios

Saat pemimpin kera baru yang kejam membangun kerajaannya, seekor kera muda melakukan perjalanan mengerikan yang akan menyebabkan dia mempertanyakan semua yang telah dia ketahui tentang masa lalu dan membuat pilihan yang akan menentukan masa depan kera dan manusia.



Bintang Kingdom of the Planet of the Apes

Kingdom of the Planet of the Apes dibintangi oleh Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, dan William H. Macy. Skenarionya ditulis oleh Josh Friedman dan Rick Jaffa & Amanda Silver dan Patrick Aison, berdasarkan karakter yang diciptakan oleh Rick Jaffa & Amanda Silver, dengan Wes Ball, Joe Hartwick, Jr., p.g.a., Rick Jaffa, p.g.a., Amanda Silver, p.g.a., Jason Reed, p.g.a., dengan Peter Chernin sebagai produser dan Jenno Topping sebagai produser eksekutif.

