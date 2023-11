Sinopsis Kingdom of the Planet of the Apes, Film Lanjutan Penjajahan Monyet Atas Manusia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film fiksi ilmiah tentang kehidupan para monyet yang menjajah manusia terus berlanjut. Tak lama lagi, "Kingdom of the Planet of the Apes" akan tayang. Trailer dan poster film itu telah dirilis. Dikutip dari Fandom, film ini adalah sekuel dari film “Rise of the Planet of the Apes” (2011), “Dawn of the Planet of the Apes” (2014) dan “War for the Planet of the Apes” (2017).

Sekuel ke empat ini diumumkan pada 3 April 2019 oleh 20th Century Studios dan perusahaan induk barunya, Walt Disney Company. Pada Juni 2022, sekuel ini diberi judul sementara “The Kingdom of the Planet of the Apes”. Pada September 2022, judulnya dipersingkat menjadi “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Pada Oktober 2016, sutradara Matt Reeves mengungkapkan ide untuk film keempat Planet of the Apes. Pada 2017, setelah War dirilis, Reeves dan penulis Mark Bomback mengeksplorasi minat lebih lanjut pada sekuel, di mana fokus utama pada dunia primata yang lebih luas.

Bomback melihatnya sebagai bab besar terakhir dalam kisah Caesar. Pada April 2019, Disney mengumumkan pengembangan film baru. Wes Ball diumumkan sebagai penulis dan sutradara pada Desember 2019 setelah akuisisi Fox.

Film ini tidak akan menjadi reboot tetapi akan menceritakan lanjutan kisah primata seletah Caesar. Produksi dimulai pada tahun 2022 dengan judul "Kingdom of the Planet of the Apes", menceritakan beberapa tahun setelah Perang. Tim penulisnya termasuk Jaffa, Silver, dan Aison, sedangkan Jason Reed dan Jenno Topping bergabung sebagai produser.

Dilansir dari IMDb, film ini mengisahkan perjalanan kera muda beberapa generasi setelah Caesar. Dalam dunia di mana masyarakat kera berkembang dan manusia hidup dalam bayang-bayang, pemimpin kera tirani memperbudak kelompok lain demi teknologi manusia.

Sebuah perjalanan mengerikan dimulai oleh kera muda untuk mencari kebebasan. Perjalanan ini melibatkan konflik antara kelompok kera dan peran kunci seorang wanita manusia. Pilihan yang dihadapi kera muda tersebut akan menentukan masa depan bagi kera dan manusia.

Film "Kingdom of the Planet of the Apes" dibintangi oleh Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, dan William H. Macy. Film ini dikabarkan akan rilis pada Mei 2024.

