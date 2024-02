Netflix Umumkan 31 Film dan Serial Korea Terbaru yang akan Tayang di 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan serangkaian serial, film, dan acara tanpa naskah baru untuk menghibur para penggemar konten Korea di seluruh dunia selama 2024 ini. Koleksi tahun ini menampilkan berbagai judul kelas dunia, serial populer yang kembali hingga film beragam genre.

"Tahun ini, susunan konten Korea kami menghadirkan beragam judul yang menangkap esensi sejati para penutur cerita asal Korea. Baik berupa serial, film, atau acara tanpa naskah inovatif, kami akan membagikan pengalaman yang tak terlupakan kepada penggemar hiburan di seluruh dunia, juga judul-judul yang tidak boleh dilewatkan, yang dapat dinikmati hanya di Netflix,” kata Don Kang, Wakil Presiden Konten (Korea), Netflix, dalam keterangan pers pada Selasa, 6 Februari 2024.

Baca Juga: Rekomendasi 7 Film Netflix dari Berbagai Genre Tayang Februari 2024

Berikut sinopsis singkat film dan serial Korea terbaru dari Netflix yang akan tayang selama 2024, berdasarkan urutan tayangnya. Sebagian besar judul-judul yang diumumkan belum ditetapkan tanggal pasti perilisannya, namun Netflix telah membaginya berdasarkan 4 periode Kuartal (Q): Q1 (Januari-Maret), Q2 (April-Juni), Q3 (Juli-September), dan Q4 (Oktober-Desember).



1. The Bequeathed (19 Januari 2024)

Setelah kematian seorang paman yang tidak dikenalnya, seorang wanita mewarisi pemakaman dan mendapati dirinya berada di tengah serangkaian pembunuhan dan rahasia kelam.



2. Captivating the King (21 Januari 2024) Baca Juga: The Batman Tayang di Netflix, Robert Pattison Si Vampir Berperan Jadi Manusia Kalong

Raja Lee In, pria paling berkuasa dengan hati paling kesepian, dan Kang Hee Soo, wanita yang akhirnya jatuh hati padanya meski awalnya ia bertekad untuk membalas dendam, dipertemukan dalam permainan takdir yang kejam.



3. Badland Hunters (26 Januari 2024)

Ma Dong Seok atau Don Lee dalam film Badland Hunters. Dok. Netflix

Bertahun-tahun setelah Seoul berubah menjadi gurun apokaliptik, seorang pemburu tangguh memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri ketika seorang remaja yang disayanginya diculik oleh seorang dokter gila yang melakukan eksperimen pada manusia.



4. Doctor Slump (28 Januari 2024)

Kelelahan mental dan tuntutan hukum senilai 10 miliar won mendominasi drama komedi romantis ini, tentang sekelompok dokter yang membangkitkan kembali kebahagian hidup meskipun masing-masing menghadapi krisis terburuk dalam hidup mereka karena alasan yang berbeda.



5. A Killer Paradox (9 Februari 2024)

Choi Woo Shik dan Son Suk Ku dalam poster drama A Killer Paradox. Dok. Netflix

Seorang pria biasa secara tidak sengaja membunuh seseorang dan mulai melakukan lebih banyak pembunuhan, sementara seorang detektif memburunya dengan gigih.



6. Risqué Business: The Netherlands and Germany (20 Februari 2024)

Risqué Business adalah talk show yang menampilkan Shin Dong Youp dan Sung Si Kyung. Keduanya bertemu orang-orang dari dunia hiburan dewasa yang belum dijelajahi. Percakapan yang terbuka, terkadang berani dan terkadang santai, membahas berbagai topik seputar seks, yang membuat banyak orang penasaran, tetapi hanya memiliki pengetahuan terbatas.



7. My Name is Loh Kiwan (1 Maret 2024)

Song Joong Ki dalam My Name is Loh Kiwan. Dok. Netflix

My Name is Loh Kiwan mengikuti perjalanan Kiwan, pembelot Korea Utara, yang tiba di Belgia untuk mendapatkan status pengungsi. Di sana, ia bertemu Marie, seorang wanita yang telah kehilangan keinginan untuk hidup.



8. Queen of Tears (Q1 2024)

Pernikahan atau perang abad ini? Hong Hae In adalah pewaris generasi ketiga Grup Queens dan ratu pusat perbelanjaan. Ia telah menikah selama tiga tahun dengan Baek Hyeon U, putra kepala desa Yongdu Ri dan pangeran supermarket. Saat pasangan ini mengalami krisis perkawinan, mereka menemukan awal baru penuh keajaiban yang menulis ulang kisah cinta mereka.



9. Chicken Nugget (Q1 2024)



Ryu Seung Ryong dan Ahn Jae Hong dalam drama Chicken Nugget. Dok. Netflix

Dalam serial komedi-misteri ini, seorang wanita memasuki mesin misterius dan berubah menjadi nuget ayam, sementara ayahnya dan seorang pengagum rahasianya berusaha mati-matian untuk mengembalikannya ke wujud semula.



10. Physical: 100 Season 2 - Underground (Q1 2024)



Dalam acara reality bertahan hidup ini, 100 kontestan dengan kondisi tubuh yang prima bersaing untuk menyabet predikat sebagai pemilik fisik terbaik.



11. The 8 Show (Q2 2024)

Delapan orang yang terperangkap di gedung misterius berlantai delapan berpartisipasi dalam permainan yang menggoda, tetapi berbahaya, yang memungkinkan mereka mendapatkan uang seiring berjalannya waktu.



12. Parasyte: The Grey (Q2 2024)

Ketika makhluk parasit tidak dikenal yang hidup dalam inang manusia mencoba meningkatkan kekuatan dan mulai menimbulkan kekacauan di masyarakat, sekelompok manusia menyatakan perang terhadap entitas jahat yang kian merajalela ini.



13. Agents of Mystery (Q2 2024)

Lee Yong Jin, John Park, Lee Eun Ji, Hye Ri, Kim Do Hoon, dan Karina adalah enam agen yang harus menyelidiki insiden aneh yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dalam serial petualangan misteri tanpa naskah ini.



14. Super Rich in Korea (Q2 2024)

Serial tanpa naskah ini mengajak kita mengikuti kisah nyata yang luar biasa tentang sekelompok multimiliarder yang hidup dalam kemewahan tertinggi. Miliarder chaebol dari Singapura, pewaris merek mewah Italia, anggota keluarga bangsawan Pakistan, Kim Kardashian dari dunia Arab dengan 50 juta pengikut, dan penggila belanja ala Paris Hilton—orang-orang ini memiliki fasilitas untuk tinggal di mana saja di dunia, tetapi mereka mencintai Korea dan memilih untuk menjadikannya sebagai rumah mereka.



15. Sweet Home Season 3 (Q2 2024)

Song Kang dalam Sweet Home Season 3. Dok. Netflix

Sweet Home Season 3 menghadirkan dunia tempat monsterisasi berakhir dan kemanusiaan baru dimulai. Di dunia yang berada di perbatasan antara monster dan manusia ini, orang-orang yang terjebak dalam perjuangan mati-matian untuk bertahan hidup dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit.



16. Resident Playbook (Judul Sementara) (Q2 2024) Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Sempalan dari Hospital Playlist ini memperlihatkan kehidupan yang intens dan menyentuh hati dari para dokter residen obstetri dan ginekologi yang sedang mempelajari seluk-beluk pekerjaan mereka di Jongno Yulje Medical Center.



17. Hierarchy (Q2 2024)

0,01 persen siswa teratas mengendalikan hukum dan ketertiban di SMA Jusin, tetapi seorang siswa pindahan yang misterius menciptakan retakan kecil di dunia yang tampaknya tidak tergoyahkan ini. Berlatar sebuah SMA yang didirikan oleh konglomerat terbesar Korea, sutradara ingin mengungkap kisah menuju dewasa yang dijalin dengan cinta, persahabatan, balas dendam, dan empati di antara anak-anak usia 18 tahun.



18. Gyeongseong Creature Season 2 (Q3 2024)

Gyeongseong Creature. Dok. Netflix

Berlatar di Seoul pada 2024, Gyeongseong Creature Season 2 mengungkap ikatan tak berujung antara baik dan buruk yang dijalin takdir di Gyeongseong melalui Ho Jae, seorang pria yang penampilan dan sikapnya sangat mirip dengan Tae Sang, dan Chae Ok, yang selamat dari musim semi Gyeongseong.



19. The Influencer (Q3 2024)

The Influencer adalah serial tanpa naskah tentang bertahan hidup di lingkungan sosial, menampilkan para influencer Korea Selatan yang bersaing untuk menentukan siapa yang paling berpengaruh di media sosial, dunia yang menempatkan jangkauan seseorang sebagai simbol kekuasaan dan status.



20. The Whirlwind (Q3 2024)

Ketika Wakil Perdana Menteri Bidang Perekonomian menentang Perdana Menteri yang ingin memberantas kekuasaan korup di negaranya, pertikaian pun terjadi.



21. Officer Black Belt (Q3 2024)

Film drama aksi ini mengikuti sepak terjang Lee Jung Do, yang memiliki keahlian tingkat 9 dalam gabungan taekwondo, kumdo, dan judo, ketika ia mendapatkan pekerjaan sebagai petugas seni bela diri yang bertanggung jawab memantau penjahat secara elektronik, dan Kim Sun Min, seorang petugas masa percobaan yang mengenali kemampuan Jung Do dalam mendeteksi kejahatan dan seni bela diri.



22. Unknown Chefs (Judul Sementara) (Q3 2024)

Serial kompetisi tanpa naskah ini mempertemukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dalam kompetisi kuliner yang sengit.



23. The Frog (Q3 2024)



Go Min Si dalam The Frog. Dok. Netflix

Kehidupan seorang pria mulai berantakan ketika seorang wanita misterius muncul di motelnya pada suatu musim panas, memaksanya untuk mati-matian mempertahankan cara hidup lamanya dalam serial thriller penuh misteri ini.



24. Mr. Plankton (Q4 2024)

Seorang pria yang seharusnya tidak pernah dilahirkan dan wanita paling tidak bahagia di dunia harus saling menemani dalam perjalanan terakhir hidup pria itu.



25. The Great Flood (Q3 2024)

The Great Flood. Dok. Netflix

Berlatar hari terakhir Bumi, film bencana fiksi ilmiah ini mengikuti upaya putus asa untuk menyelamatkan seorang anak dari apartemen yang kebanjiran setelah banjir besar melanda planet ini.



26. Single's Inferno Season 4 (Q4 2024)

Serial reality kencan populer yang sensasional, Single's Inferno, kembali untuk season keempat. Sekali lagi, para lajang paling seksi dan paling provokatif datang untuk mencari cinta di pulau terpencil.



27. Uprising (Q4 2024)

Belatar di era Joseon, selama masa penuh gejolak pascaperang, Uprising membawa pemirsa dalam perjalanan mencekam melalui kehidupan dua teman masa kecil yang berubah menjadi musuh: Cheon Yeong, seorang budak dengan keterampilan seni bela diri luar biasa yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari perbudakan yang tidak adil, dan Jong Ryeo, majikan Cheon Yeong dan keturunan keluarga militer paling berpengaruh di Joseon.



28. Zombieverse Season 2 (Q4 2024)

Kontestan baru siap bergabung di Season 2 untuk misi yang lebih bervariasi dan kreatif dari sebelumnya, dan kabarnya para zombie sendiri akan mengalami peningkatan sehingga makin sulit bagi peserta untuk bertahan hidup di dunia Zombieverse.



29. Hellbound Season 2 (Q4 2024)

Season 2 menghadirkan dunia yang penuh kekacauan dan diperburuk dengan munculnya titah kutukan neraka yang terus menerus, sementara pengacara Min Hyejin dari Sodo, sekte Kebenaran Baru dan Arrowhead terjerat di tengah kebangkitan mendadak Park Jungja dan Ketua Kebenaran Baru, Jung Jinsu.



30. The Trunk (Q4 2024)

Sebuah layanan pernikahan rahasia terungkap ketika sebuah koper terdampar di tepi danau, mengungkap pernikahan aneh pasangan yang terlibat dalam situasi tersebut.



31. Squid Game Season 2 (2024)

Squid Game Season 2. Dok. Netflix

Squid Game bercerita tentang sekelompok kontestan putus asa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjadi pemenang akhir dalam permainan bertahan hidup ekstrem yang misterius, berhadiah uang tunai 45,6 miliar won. Season 2 ini akan mengikuti Gi Hun yang membatalkan rencananya untuk pergi ke Amerika Serikat dan memulai pengejaran dengan suatu tujuan tertentu.

Pilihan Editor: 21 Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Netflix Februari 2024