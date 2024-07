Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won Dirumorkan Berkencan Ini Tanggapan Agensi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won diduga berpacaran. Rumor ini menguat setelah Kim Soo Hyun menghapus beberapa unggahan foto di laman Instagram-nya.

Baru-baru ini, Kim Soo Hun mengunggah empat foto di Instagram. Namun tak sampai satu hari dia menghapus tiga foto di antaranya. Netizen pun menduga bahwa foto-foto itu lovestagram antara dirinya dengan Kim Ji Won. Lovestagram merupakan istilah untuk dua orang atau sepasang kekasih yang mengunggah foto yang mirip di Instagram masing-masing.

Berawal dari lovestagram

Dalam foto yang diunggah dan sudah dihapus Kim Soo Hyun, di mengenakan pakaian hitam. Begitu juga dengan Kim Ji Won. Pose mereka berdua pun sama, yaitu sedang selfie.

Tindakan Kim Soo Hyun mengunggah dan menghapus foto-foto itu menuai rasa penasaran netizen. Sebagian menganggap itu bukan lovestagram, meski pose dan pakaiannya yang sama. Sedangkan yang lainnya yang menduga itu lovestagram, mengungkit rumor kencan di antara mereka berdua.

Unggahan Kim Soo Hyun pun dibanjiri komentar seperti, "Apakah keduanya cocok dengan postingannya?", "Foto yang dihapus itu juga terlihat lucu & tampan… Mengapa menghapusnya?", "Kenapa yang terbaru dihapus? Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terjadi."

Menanggapi hal ini, Sport Donga melaporkan bahwa baik agensi Kim Soo Hyun, Gold Medalist dan agensi Kim Ji Won, Hi-Zium Studio, menyatakan bahwa mereka tidak akan menanggapi setiap klaim tersebut. Menurut kedua agensi, kecurigaan netizen tentang lovestagram dipaksakan.

Rumor kencan berulang kali

Ini bukan pertama kalinya, Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dirumorkan berkencan. Sebelumnya beberapa unggahan di komunitas online menduga Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won berkencan dan menghabiskan waktu bersama untuk bermain golf.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hal ini bermula dari foto Kim Ji Won di bandara yang beredar. Dalam foto itu, netizen yang sangat teliti melihat garis kulit tangan aktris Fight My Way itu sangat mirip dengan Kim Soo Hyun. Mereka pun menduga keduanya bermain golf dan menunggang kuda.

Beberapa komentar mereka, seperti, “Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won memiliki garis kulit yang sama karena mereka bermain bersama", dan “Apakah Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won hanya memiliki garis kecoklatan di tangan kanannya karena mereka kidal?”

Berawal dari Queen of Tears

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won mencuri perhatian publik sejak membintangi drama A Queen of Tears. Drama tersebut juga meraih rating penonton tertinggi sepanjang masa di tvN, mengalahkan Crash Landing On You.

Dalam drama itu, mereka sebagai suami istri Baek Hyun Woo dan Hong Hae In yang berjuang untuk menyelematkan pernikahannya di tengah beragam tantangan . Chemistry mereka yang terlihat sangat alami membuat penggemarnya gagal move on. Tak sedikit yang menduga mereka menjalin hubungan dan juga berharap mereka menjalin hubngan.

SPORT DONGA

Pilihan editor: Fan Meeting Kim Soo Hyun di Sentul, Harga Tiket Mulai Dari Rp 1,5 Juta