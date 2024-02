21 Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Netflix Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menyiapkan puluhan film dan serial terbaru yang akan tayang di sepanjang Februari 2024. Termasuk drama Korea A Killer Paradox, serial Indonesia Komedi Kacau dari Raditya Dika, hingga live action Avatar: The Last Airbender.

Ada juga tayangan romantis, mendebarkan, laga, dan dokumenter, salah satunya tentang Albert Einstein. Berikut daftar film dan serial terbaru Netflix bulan ini:



Saat suatu pembunuhan tak disengaja memunculkan pembunuhan serupa lainnya, mahasiswa biasa ini terjebak dalam aksi kucing-kucingan tanpa henti dengan detektif yang lihai.



2. Komedi Kacau (16 Februari)

Komedi Kacau. Dok. Netflix

Ini adalah serial terbaru dari Raditya Dika. Setelah dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, seorang pria malang harus menghadapi lika-liku pernikahannya yang rapuh dan klub komedinya yang mengalami kesulitan.



3. Avatar: The Last Airbender (22 Februari)

Air. Bumi. Api. Udara. Dahulu kala keempat negara tersebut hidup bersama secara harmonis hingga semuanya berubah. Adaptasi live action dari kisah Aang.



4. Let's Talk About CHU (2 Februari)

Vlogger paruh waktu Chu Ai menggunakan salurannya untuk bicara blak-blakan tentang seks. Namun dalam kehidupan nyata, tidak mudah baginya untuk membicarakan topik itu.



5. One Day (8 Februari)

Setelah menghabiskan malam kelulusan bersama-sama, Emma dan Dexter berpisah—tetapi kehidupan mereka tetap saling terkait. Berdasarkan novel karya David Nicholls.



6. An Incurable Case of Love: Season 1 (9 Februari)

An Incurable Case of Love: Season 1. Dok. Netflix

Lima tahun lalu, Nanase jatuh cinta pada dr. Tendo. Kini Nanase seorang perawat dan siap bertemu dr. Tendo lagi. Namun sang dokter tidak sebaik yang ia kira.



7. Love is Blind: Season 6 (14 Februari)

Para lajang di Charlotte memulai pencarian cinta mereka dengan memasuki kelompok dan menjalani perjalanan romansa serta penemuan diri selama empat minggu.



8. Players (14 Februari)

Jurnalis olahraga yang sering berganti pasangan jatuh hati kepada salah satu targetnya. Bisakah ia berhenti bermain dengan cinta dan belajar menjalin hubungan langgeng?



9. The Heartbreak Agency (14 Februari)

Seorang jurnalis skeptis terpaksa mengikuti terapi patah hati untuk menulis sebuah artikel. Namun ia akhirnya malah membuka hati kepada terapisnya yang menawan.



10. Ready, Set, Love (15 Februari)

Di dunia yang tengah berjuang mengatasi masalah penurunan populasi laki-laki, wanita sederhana ini menjadi penantang di suatu kompetisi kencan yang disponsori pemerintah.



11. Through My Window: Looking at You (23 Februari)

Through My Window: Looking at You. Dok. Netflix

Raquel dan Ares tidak bisa melupakan satu sama lain, bahkan saat mereka mengencani orang lain. Dapatkah mereka bersatu kembali meski dengan adanya tekanan keluarga di bagian terakhir trilogi ini?



12. The Abyss (16 Februari)

Saat kota Kiruna di Swedia tenggelam, Frigga terjerat dilema antara memilih keluarga atau pekerjaannya sebagai kepala keamanan di tambang bawah tanah terbesar di dunia.



13. Mea Culpa (23 Februari)

Seorang pengacara kriminal harus memilih antara keluarga, tugas, dan keinginannya yang berbahaya ketika ia menangani kasus seorang artis yang dituduh melakukan pembunuhan. Dari penulis, sutradara, dan produser Tyler Perry, film thriller romantis ini dibintangi Kelly Rowland dan Trevante Rhodes.



14. The Mire: Millennium (28 Februari)

Ketika tahun 2000 semakin dekat, para pejabat menyelidiki pembunuhan lokal, kerangka di hutan Gronty, dan serangkaian penculikan yang mengerikan.



15. House of Ninjas (15 Februari)

House of Ninjas. Dok. Netflix

Tahunan lamanya setelah berhenti jadi ninja hebat, sebuah keluarga disfungsional harus kembali melakukan misi-misi rahasia guna menangkis serangkaian ancaman yang datang.



16. Code 8 Part II (28 Februari)

Di kota tempat para manusia super diatur dan ditekan, seorang mantan kriminal dan bandar narkoba yang ia benci bermitra demi melindungi seorang remaja dari polisi korup.



17. Orion and the Dark (2 Februari)

Seorang bocah lelaki yang suka berimajinasi menghadapi ketakutannya dalam perjalanan menembus malam bersama teman barunya: makhluk raksasa murah senyum bernama Gelap.



18. Dee & Friends in Oz (5 Februari)

Saat sebuah kunci misterius memindahkannya ke Oz, seorang anak biasa bernama Dee melakukan perjalanan ajaib untuk menyelamatkan sihir—menjadi pahlawan cerita ini.



19. Luz: The Light of the Heart (7 Februari)

Dibesarkan keluarga Kaingang yang baik hati setelah mengalami tragedi, Luz, siswi sekolah belia yang suka bertualang, memulai misi untuk mencari tahu asal-usulnya bersama kawan kunang-kunangnya.



20. Einstein and the Bomb (16 Februari)

Dokumenter Einstein and the Bomb. Dok. Netflix

Apa yang terjadi setelah Einstein lari dari Nazi Jerman? Dari rekaman arsip dan penuturannya sendiri, drama dokumenter ini menyelami pikiran si genius yang dianggap gila.



21. Can I Tell You A Secret (21 Februari)

Kehidupan tiga perempuan berubah selamanya ketika seorang penguntit menyusup ke akun media sosial mereka. Mereka hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak korbannya.

