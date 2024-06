Kim Seon Ho akan Berpasangan dengan Go Yoon Jung di Can This Love Be Translated?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemar drama Korea dengan mengumumkan produksi terbaru mereka, Can This Love Be Translated. Drama ini dibintangi oleh dua aktor papan atas, Kim Seon Ho dan Go Yoon Jung, yang akan memerankan karakter utama dalam cerita ini.

Can This Love Be Translated? Pertemukan Kim Seon Ho dan Go Yoon Jung

Dalam drama ini, Kim Seon Ho akan berperan sebagai Joo Ho Jin, seorang penerjemah multibahasa yang mahir dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Italia, serta beberapa bahasa lainnya. Karakternya menjadi penerjemah pribadi untuk Cha Mu Hee, seorang superstar global yang diperankan oleh Go Yoon Jung. Cha Mu Hee digambarkan sebagai sosok yang lincah dan penuh percaya diri dalam kariernya.

Selain Kim Seon Ho dan Go Youn Jung, drama ini juga akan menampilkan Sota Fukushi, Lee Yi Dam, dan Choi Woo Sung dalam peran-peran pendukung yang menarik. Netflix Korea mengumumkan proyek ini melalui akun Instagram resmi mereka, para pemeran utama nuga terlihat sedang melakukan pembacaan skrip bersama dalam foto yang diunggah.

“Bisakah cinta menjembatani hambatan bahasa? Hubungan profesional antara penerjemah multibahasa (#KimSeonho) dan selebriti global (#GoYoonjung) berkembang menjadi romansa yang tak terduga,” tulis Netflix Korea, melalui akun Instagram officialnya @netflixkcontent pada Kamis, 27 Juni 2024.

Drama Can This Love Be Translated dikabarkan akan mengisahkan perjalanan hubungan profesional antara penerjemah dan selebritas, yang tumbuh menjadi romansa yang tak terduga. Cerita ini ditulis oleh duo penulis terkenal, Hong Sisters, yang sebelumnya sukses dengan drama-drama seperti Alchemy of Souls dan Hotel Del Luna.

Disutradarai oleh Yoo Young Eun, drama ini juga menjanjikan visual yang mencolok dan komedi romantis yang menawan bagi penonton global. Proses syuting akan dimulai pada bulan Juni 2024, dengan beberapa adegan yang direncanakan di luar Korea Selatan, termasuk di Italia. Drama ini dijadwalkan untuk tayang pada paruh pertama tahun 2025 dengan 10 episode yang memikat, di platform Netflix.

Sinopsis Drama Korea Can This Love Be Translated?

Can This Love Be Translated? mengisahkan perjalanan romantis Joo Ho Jin (diperankan oleh Kim Seon Ho), seorang penerjemah multibahasa yang mahir dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Italia. Joo Ho Jin menjadi penerjemah pribadi untuk Cha Mu Hee (diperankan oleh Go Yoon Jung), seorang aktris terkenal yang memiliki kepribadian lincah dan percaya diri.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kedekatan profesional antara Joo Ho Jin dan Cha Mu Hee memunculkan berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai cinta, yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka tidak hanya semakin dekat secara personal, tetapi juga mengalami hubungan yang intens dan romansa yang mendalam.

SOOMPI | KOREABOO

Pilihan Editor: Kim Seon Ho Diincar Main Drama Can This Love Be Translated? Karya Hong Sisters