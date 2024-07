Rekomendasi 4 Film Bertema Balapan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton film bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk bersantai dan menyegarkan pikiran. Aktivitas ini tidak memerlukan banyak tenaga dan energi, sehingga bisa dinikmati sambil duduk santai di rumah, termasuk menikmati film bertema balapan.

Selain memberikan rasa rileks dan kenyamanan, menonton film juga bisa menjadi hiburan yang efektif untuk mengisi waktu luang dan melupakan sejenak rutinitas yang melelahkan. Berbagai genre film yang menarik, termasuk film bertema balapan, menambah variasi pilihan hiburan yang dapat dinikmati.

Rekomendasi Film Bertema Balap

1. Need for Speed

Adaptasi dari permainan video terkenal, film Need for Speed menawarkan kombinasi genre Action, Thriller, dan Crime. Ceritanya mengikuti kisah Tobey Marshall (diperankan oleh Aaron Paul), seorang mekanik dan pembalap ulung. Tobey menjalankan bengkel warisan ayahnya yang terlilit hutang dan di ambang kebangkrutan.

Kesempatan muncul saat Tobey ditawari untuk memperbaiki mobil milik Dino Brewster, yang berjanji akan berbagi keuntungan dari penjualan mobil tersebut. Namun, Brewster tidak menepati janjinya dan bahkan menjebloskan Tobey ke penjara. Setelah dua tahun, Tobey bebas dan bersiap untuk membalas dendam melalui kompetisi balap lintas negara yang disebut De Leon.

2. Ford v Ferrari

Film Ford v Ferrari, yang dirilis pada 2019, termasuk dalam kategori Sports dan Drama. Disutradarai oleh James Mangold, film ini menampilkan Christian Bale dan Matt Damon sebagai pemeran utama. Film ini terinspirasi dari kisah nyata persaingan sengit antara dua pabrikan mobil, Ford dan Ferrari, dalam ajang balap ketahanan 24 Jam Le Mans pada tahun 1966. Selain aksi balapan mobil klasik yang berlangsung selama 24 jam di sirkuit Le Mans, film ini juga menggambarkan hubungan emosional antara tokoh-tokohnya.

3. Rush

Dirilis pada 2013, Rush adalah film dengan genre Biography, Action, dan Drama yang terinspirasi dari kisah nyata. Bagi pecinta balap mobil Formula Satu, film ini menghadirkan suasana tahun 70-an yang kental. Rush menceritakan persaingan intens antara James Hunt dan Niki Lauda, dua pembalap dengan kepribadian yang sangat berbeda namun bersaing dalam dunia balap Formula Satu. Disutradarai oleh Ron Howard dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, film ini tidak hanya menampilkan aksi balapan yang menegangkan, tetapi juga menghadirkan aspek drama yang menarik dan memikat.

4. Senna

Dirilis pada 2010, film Senna adalah film dokumenter yang mencakup genre Documentary, Sport, dan Biography. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Ayrton Senna, seorang pembalap F1 legendaris yang meraih ketenaran pada era 80-an dan 90-an. Senna memenangkan gelar juara dunia F1 sebanyak tiga kali (1988, 1990, dan 1991), namun kariernya berakhir tragis ketika ia meninggal dalam kecelakaan fatal pada tahun 1994 di usia 34 tahun. Film ini juga menggambarkan rivalitas antara Senna dan Alain Prost serta peristiwa tragis yang mengakhiri hidup Senna.

5. Gran Turismo

Seperti Need for Speed, Gran Turismo adalah film yang diangkat dari permainan video bertema balapan. Namun, plot cerita film ini diilhami oleh kisah nyata Jann Mardenborough, seorang gamer Gran Turismo yang menjadi pembalap profesional setelah mengikuti program pelatihan khusus. Gran Turismo berhasil menggabungkan unsur dramatis dan tema balapan dari permainannya, menciptakan pengalaman menonton yang intens dan memuaskan. Adegan balapan dalam film ini disajikan dengan ketegangan tinggi dan visual yang mirip dengan permainan. Selain itu, film ini juga menampilkan momen balapan 24 jam di Le Mans, mengingatkan pada aksi dalam film Ford v Ferrari.

IMDB

