Profil Jihyo, Si Leader Karismatik TWICE

TEMPO.CO, Jakarta - Industri musik K-Pop telah menjadi panggung bagi sejumlah bintang berbakat. Salah satunya ialah Jihyo yang hadir sebagai pemimpin dan vokalis utama dari grup populer TWICE di bawah naungan JYP Entertainment.

Baru saja berulang tahun ke-27, berikut adalah profil Jihyo TWICE.

Profil dan Fakta Menarik tentang Jihyo

Lebih dikenal dengan nama Jihyo, ternyata ia memiliki nama asli Park Jisoo. Ia merupakan seorang idola asal Korea Selatan yang berperan sebagai leader dan vokalis utama dari grup musik TWICE di bawah naungan JYP Entertainment.

Dilahirkan pada 1 Februari 1997, Jihyo TWICE telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam industri hiburan sejak usia dini. Ia pandai bernyanyi dan sangat enerjik ketika menari.

Selain bakatnya di panggung, Jihyo memiliki beberapa fakta menarik yang membuatnya menjadi sosok yang disukai banyak penggemar. Dikenal dengan julukan "Hyo-mas" atau "Thomas the train" karena matanya yang besar, Jihyo juga memiliki kemampuan untuk meniru suara kereta api Thomas.

Di samping itu, ia adalah anggota TWICE yang paling tahan terhadap minuman beralkohol, dan teman-temannya di grup memilihnya sebagai yang paling sering menangis. Meskipun sering terlihat kuat di atas panggung, Jihyo mengungkapkan sisi lembutnya dalam berbagai kesempatan.

Debut Bersama TWICE

Dikutip dari Kpopping, Jihyo bergabung dengan JYP Entertainment pada tahun 2005 setelah meraih posisi kedua dalam audisi peran anak di Junior Naver ketika masih duduk di kelas tiga SD.

Proses latihannya yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun akhirnya membuahkan hasil ketika ia berhasil debut bersama TWICE pada 2015 melalui acara survival SIXTEEN. Pada acara tersebut, ia mengamankan peringkat ke-5.

Mengenai acara SIXTEEN, menurut Kprofiles, ia mengubah dan meresmikan namanya menjadi Park Jihyo tepat sebelum mengikuti acara tersebut.

Selain itu, sebagai salah satu vokalis utama, suara merdu Jihyo telah menjadi daya tarik utama dalam performa musik TWICE. Keberhasilan grup ini juga mencatat sejarah sebagai salah satu girl group Korea Selatan terpopuler.

Karier Solo

Selain aktif bersama TWICE, Jihyo juga mengeksplorasi kemampuannya dalam menyusun lagu. Ia membuat debut sebagai seorang komposer dalam album TWICE berjudul Formula of Love.

Puncak dari eksplorasinya sebagai seniman solo terjadi pada 18 Agustus 2023, ketika Jihyo meluncurkan album mini pertamanya yang bertajuk ZONE. Menurut Koreaboo, dalam mini album tersebut, dia menanyikan lagu Killin’ Me Good yang mendapat respons positif dari para pengggemar.

Dalam postingan media sosialnya, para member TWICE juga terlihat mendukung debut solo dari penyanyi berusia 27 tahun ini. Momo, Chaeyoung, Mina, dan Nayeon terlihat berfoto bersama dengan Jihyo memengang kue perayaan debut.

Hingga artikel ini tayang, 5 bulan setelah debut solo Jihyo, video musik Killin’ Me Good telah meraup 23 juta penonton dan 1,2 juta like. Angka yang fantastis untuk seorang penyanyi solo ini menunjukkan kesuksesan debutnya.

