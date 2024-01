JYP Entertainment Meluncurkan Aplikasi Fans, Apa Fungsinya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - JYP Entertainment mengumumkan aplikasi baru bernama Fans. Aplikasi Fans pertama kali diperkenalkan oleh JYPnation pada 9 Januari 2024. Platform ini akan diluncurkan Sabtu, 13 Januari.

Apa Itu Aplikasi Fans?

Dikutip dari KoreaBoo, Fans adalah platform yang akan menjadi pusat interaksi penggemar dan artis, seperti Weverse HYBE . Fans akan menggantikan aspek komunitas Bubble untuk JYPnation, namun bukan sistem pesan berbayar.

Menurut JYP, ada sejumlah hal menarik yang bisa dilakukan penggemar di aplikasi Fans. Mereka bisa mengirim pesan ke artis, melihat cerita atau story artis, memeriksa tanggal-tanggal penting, dan melihat konten Membership Only. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam siaran publik dan berkomunikasi dengan penggemar lain.

Mengenai konten Membership Only, konten tersebut dapat diakses oleh para penggemar yang membeli langganan keanggotaan untuk artisnya masing-masing.

Dikutip dari SpielTimes, teaser tersebut, grup-grup yang ditambahkan sebagian besar berasal dari generasi keempat, Xdinary Heroes, NMIXX, Stray Kids, Itzy, dan JY Park. Anggota individu 2PM , seperti Junho, Nichkhun , Wooyoung , dan Jun.K kabarnya akan bergabung pada 23 Januari 2024.

Kebanyakan Quote Retweet terkejut terhadap agensi tak menambahkan Twice di foto promosinya. Para penggemar, terutama ONCEs sempat merasa bingung Twice dihilangkan. Setelah diberitahu Komunitas Bubble Twice akan ditransfer ke aplikasi Fans Dalam gambar promosi selanjutnya, Twice salah satu grup unggulan yang digunakan untuk menyorot fitur aplikasi mendatang.

