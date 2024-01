Nayeon TWICE Unggah Foto Liburan di Bali, Nikmati Sunset dan Olahraga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nayeon TWICE membuat heboh penggemarnya setelah mengunggah foto-foto liburannya di Bali. Dia membagikan tiga unggahan sekaligus di Instagram pribadinya yang berisi beberapa momen saat menghabiskan waktu santainya itu.

Dalam unggahan pertama pada Rabu, 17 Januari 2024, Nayeon terlihat begitu menikmati vila tempatnya menginap dari sebuah hotel berbintang di kawasan Jimbaran. Dia asyik memotret pemandangan sekitarnya.

Kemudian di unggahan kedua, Nayeon memamerkan hasil foto polaroid dan video boomerang saat selfie di cermin. Dalam sebuah video singkat, Nayeon dengan tenang mendengarkan suara alam, termasuk kicauan burung. Anggota tertua di TWICE itu juga terlihat sempat berolahraga, terlihat dari salah satu fotonya dia duduk di atas matras yoga.

Di beberapa foto lainnya, Nayeon mengabadikan keindahan sunset atau matahari terbenam. Dia tampak nyaman dengan cuaca di Bali. "Perjalanan sempurna ke Bali bahkan ketika aku tidak melakukan apa pun," tulis Nayeon pada keterangan unggahan ketiga.

Reaksi Penggemar saat Tahu Nayeon di Bali

Penggemar Indonesia langsung heboh begitu melihat foto-foto Nayeon di Bali. Mereka mengaku kaget dan membanjiri kolom komentar unggahan Nayeon di Instagram.

"Kok kamu ga bilang mau ke Bali?!" tulis @jann***. "OMG another ninja nayeon, lngsung aja ke bali huhuhu," tulis @aurorani***. "Siapa sangka beliau ini ke Bali," tulis @vioiv***. "Yaudah sekarang pertanyaannya ke bali ama siapa nay?" tulis @rendy.ac***.

Diketahui saat ini Nayeon sudah tidak berada di Bali. Penggemar lainnya mengaku senang privasi Nayeon selama berada di Pulau Dewata terjaga dengan baik. "Aku seneng tau kek pada kaget 'LAH NAYEON KE BALI???' kek pada kaget dan ga tau beliau ke Indonesia. Terus keknya kpop fans Indo mulai udah bisa jaga privasi idolnya," tulis @panggila***.

Konser TWICE di Jakarta Desember 2023

TWICE baru saja menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS), pada Sabtu 23 November 2023. Konser bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN JAKARTA itu berlangsung dengan sangat meriah. Itu adalah momen pertama TWICE kembali menyapa ONCE Indonesia setelah 5 tahun lewat tur konser.

Jihyo dan Nayeon juga memuji ONCE Indonesia tentang cara mereka bernyanyi bersama I Can't Stop Me pada bagian awal konser. Ribuan ONCE dengan senang hati mengulang nyanyian bersama ini dan menyanyikan baris pembuka, bagian chorus, serta rap ikonik “Risky risky,wiggy / this is an emergency” milik Chaeyoung dalam lagu tersebut.

