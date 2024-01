Deretan Serial Netflix Original yang Tayang Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deretan serial Netflix original dengan berbagai tema cerita pada Januari 2024. Netflix Original antara lain serial, film, dan program acara yang didanai hak ciptanya dimiliki Netflix. Sebagian di antaranya menampilkan aksi menegangkan, namun ada sisi komedi yang jenaka. Berikut daftar serial Netflix original, terbaru.

1. Fool Me Once

Dikutip dari situs web Netflix, Fool Me Once serial adaptasi buku yang dibintangi oleh Michelle Keegan, Adeel Akhtar, dan Richard Armitage. Totalnya 8 episode, serial menegangkan ini bercerita tentang mantan tentara bernama Maya yang menyingkap konspirasi mematikan pada masa silam saat melihat suaminya, Joe Burkett dibunuh dari kamera tersembunyi pemantau bayi.

Dikutip dari Screenrant, berdasarkan novel misteri Harlan Coben dengan judul yang sama, akhir cerita Fool Me Once menyelesaikan sebagian besar kesimpulan mengenai pembunuhan Joe. Seberapa banyak keluarga Burkett mengetahui tentang urusan masa lalu Joe, dan bagaimana semua pembunuhan dan misteri saling berkaitan?

2. The Brothers Sun

Serial yang diproduksi oleh Brad Falchuk, Byron Wu, Kevin Tancharoen dan Mikkel Bondesen ini bercerita tentang seorang anggota triad Taipei Asia Amerika yang pergi ke Los Angeles saat keluarganya diincar musuh misterius. Dibintangi oleh pemenang Academy Awards for Best Actress Michelle Yeoh, serial ini menyajikan cerita aksi komedi dan petualangan keluarga Sun demi melindungi sang ibu yang keras kepala dan adik yang tidak tahu apa-apa.

3. Boy Swallows Universe

Serial ini diadaptasi dari novel ikonik Trent Dalton, Boy Swallows Universe kisah yang mengeksplorasi cobaan dan kesengsaraan dua bersaudara -Eli dan August- yang tumbuh di pinggiran kota Brisbane pada 1980-an. Totalnya 7 episode.

Serial ini dibintangi oleh aktor-aktor Australia A-List, termasuk Phoebe Tonkin sebagai Frances Bell, ibu Eli, dan bintang Viking, Travis Fimmel, sebagai mitra pengedar narkoba Lyle Orlik.

4. Detective Frost

Dikutip dari Cosmopolitan, serial Polandia adaptasi buku ini diperankan oleh Borys Szyc, Zuzanna Saporznikow, dan Andrjez Bienias. Serial bertema mencekam dan penuh ketegangan ini menceritakan tentang seorang detektif yang ditangguhkan. Sebab, cara investigasinya yang tak biasa bermitra dengan jurnalis di luar aturan hukum demi memecahkan deretan kasus pembunuhan brutal.

