TEMPO.CO, Jakarta - Drama "Queen of Tears" kini telah memasuki episode 13 dan 14 yang semakin dekat dengan ending, sementara itu Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won kian menampilkan kemistri akting yang apik sebagai mantan pasutri.

Di episode ke-13 drakor ini, perasaan penonton begitu campur aduk antara bahagia dan kian teriris, bahagia melihat kedekatan Hong Hae-In (Kim Ji Won) dan Baek Hyun-Woo (Kim Soo Hyun) yang kian intens dekat, dan sedih karena memori otak Hong Hae-in mulai hilang satu per satu. Berikut 4 hal menarik mengenai "Queen of Tears" episode 13.

1. Rating Stabil di Era Gempuran Drama "Chief Detective 1958"

Mengutip dari kbizoom.com, diketahui episode 13 "Queen of Tears" cetak rating stabil dengan tetap bertahan di angka 20.17 persen hampir sama seperti episode sebelumnya. Penonton dibuat bawa perasaan saat karakter Hong Hae-In kemungkinan besar akan kehilangan ingatannya termasuk memori bersama Baek Hyun-Woo.

Namun, di satu sisi ada momen-momen romantis di mana keduanya melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan selama jadi pasutri. Seperti halnya makan, masak, dan quality time bersama, inilah yang membuat rating drama besutan Netflix ini tetap kokoh meski digempur drama baru "Chief Detective 1958".

2. Biaya Produksi Fantastis, Capai 56 Miliar Won

Pasca dirilisnya episode 13 oleh Netflix, "Queen of Tears" kembali konsisten raih popularitas baik di dalam negeri dan luar negeri. Pihak produksi pun mengungkapkan bahwa biaya produksi yang dihabiskan untuk drama ini sangat fantastis dan dirasa setimpal akan popularitas melodrama ini.

Dilansir dari Kpop Chart, dari seluruh episode yang berjumlah 16 biaya produksinya capai 56 miliar won, setiap episode memerlukan 3.5 miliar won. Dan hingga penayangan episode 13 ini tim produksi pun sudah meraih keuntungan sebesar 10 miliar won atas tayangnya drama ini di 190 negara.

3. Kejutan Natal dari Baek Hyun Woo akan Jadi Titik Balik Hubungan Keduanya

Dikutip dari Soompi, meskipun di akhir episode 13 penonton banyak berspekulasi jika Hong Hae-In akan melupakan Baek Hyun Woo ternyata masih ada harapan saat Baek Hyun Woo memberikan kejutan natal sekaligus memberikan sebuah cincin yang menjadi penanda keinginan Hyun Woo untuk batalkan perceraian keduanya.

Terlihat sejumlah dekorasi natal menjadi latar belakang keduanya saat melemparkan tatapan penuh cinta dua orang tersebut, ini seakan menjadi angin segar dari ketegangan hubungan Hae-In dan Hyun Woo untuk menjadi pasutri kembali.

4. Tembus 5 Besar Drama Penonton Terbanyak di TV Kabel

Meskipun alur cerita "Queen of Tears" terkesan klise, nyatanya akting apik Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won mampu mendulang popularitas yang begitu luar biasa. Bahkan episode 13 yang ditayangkan pada 20 April semalam meski tayang di TV kabel berbayar tetap tembus 5.2 juta penonton Korea Selatan.

Drama Korea tvN ini juga masuk 5 besar penonton terbanyak setelah "Sky Castle" 6.5 juta penonton, "Crash Landing on You" 6.3 juta penonton, "Reborn Rich" 6.27 juta penonton, dan "The World of the Married" 6.24 juta penonton.

