Joko Anwar Umumkan Jadwal Tayang Serial Nightmares and Daydreams dan 65 Pemainnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Anwar mengumumkan serial terbarunya, Nightmares and Daydreams akan tayang mulai Jumat, 14 Juni 2024 di Netflix. Serial ini menandai kolaborasi pertama Netflix dengan Joko Anwar yang akan membuka jalan bagi genre baru di perfilman Indonesia, yakni sci-fi supernatural.

Nightmares and Daydreams akan terdiri dari tujuh episode. Setiap episode akan menghadirkan kisah yang unik dengan deretan aktor yang berbeda-beda. Penonton akan dibawa menelusuri fenomena-fenomena aneh yang terjadi dalam setiap kisah dan sebuah jawaban besar akan terungkap di episode akhir.

“Serial ini hadir dengan genre yang terbilang baru di industri film tanah air, yaitu sci-fi supernatural. Terinspirasi dari kegemaran saya mengulik kisah tentang alien, tetapi kali ini saya mencoba menggali sesuatu tentang alien yang asalnya mungkin tidak jauh dari kita. Banyak keunikan yang ditawarkan serial ini dan saya tidak sabar untuk menghadirkannya ke penonton,” ujar Joko Anwar dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 22 April 2024.

Joko Anwar Beri Sedikit Bocoran Nightmares and Daydreams Episode 1

Dalam video yang dibagikan Netflix hari ini, Joko Anwar sekaligus memberikan sedikit bocoran mengenai episode perdana dari Nightmares and Daydreams yang berjudul 'Old House'. "Old House ini bercerita tentang seorang sopir taksi yang..." demikian ucapan Joko Anwar yang sengaja dipotong untuk menambah rasa penasaran penonton.

Kemudian Fachry Albar, Ario Bayu, Marissa Anita, hingga Lukman Sardi muncul secara bergantian dalam video berdurasi 49 detik itu.

Di Nightmares and Daydreams, Joko Anwar bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus sutradara bersama Ray Pakpahan, Tommy Dewo, dan Randolph Zaini.

Pemain Nightmares and Daydreams

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ada 65 aktor yang akan membintangi tujuh episode Nightmares and Daydreams, berikut daftarnya:

1. Ario Bayu

2. Asmara Abigail

3. Marissa Anita

4. Fachry Albar

5. Nirina Zubir

6. Lukman Sardi

7. Yoga Pratama

8. Restu Sinaga

9. Karina Salim

10. Kevin Ardilova

11. Sal Priadi

12. Poppy Sovia

13. Ersa Mayori

14. Rukman Rosadi

15. Kiki Narendra

16. Yatti Surachman

17. Happy Salma

18. Ayu Laksmi

19. Faqih Alaydrus (anak)

20. Arie Kriting

21. Teuku Rifnu Wikana

22. Nungki Kusumastuti

23. Agnes Naomi

24. Mike Lucock

25. Putra Dinata

26. Mian Tiara

27. Balgis Achmad (anak)

28. Irgi Achmad Fahrezi

29. Muzakki Ramdhan

30. Niken Anjani

31. Aimee Saras

32. Justin Adiwinata

33. Egi Fedly

34. Haydar Salishz

35. Natalius Chendana

36. Agra Piliang

37. Tora Sudiro

38. Daood Saleem (anak)

39. Eduwart Manalu

40. Afrian Arisandy

41. Djenar Maesa Ayu

42. Agus Firmansyah

43. Nazira C. Noer

44. Ruth Marini

45. Putri Ayudya

46. Faradina Mufti

47. Imelda Therinne

48. Tegar Satrya

49. Nafiza Fatia Rani (anak)

50. Nicholas Sada

51. Sha Ine Febriyanti

52. Sita Nursanti

53. Anne Yasmine

54. Totos Rasiti

55. Sarita Ibrahim

56. Danang Suryonegoro

57. Aqi Singgih

58. Kenes Andari

59. Ully Triani

60. Vivian Idris

61. Zidni Hakim

62. Kartika Jahja

63. Lucky Moniaga

64. Lembu Wiworo Jati

65. Jaisal Tanjung

Pilihan Editor: Joko Anwar Yakin Film Indonesia Bisa Mendunia dengan Angkat Tema Universal