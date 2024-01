Bocoran Penampilan SEVENTEEN di Golden Disc Awards 2024 Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, SEVENTEEN akan memberikan kejutan spesial dalam penampilannya di Golden Disc Awards (GDA) ke-38 pada Sabtu malam, 6 Januari 2024 di Jakarta International Stadium (JIS). Salah satunya mereka akan membawakan lagu Ima -Even if the world ends tomorrow- dalam versi Bahasa Korea untuk pertama kalinya di Indonesia.



Bocoran Lagu-lagu yang Dibawakan SEVENTEEN di Golden Disc Awards 2024

Penyelenggara GDA memberikan bocoran mengenai lagu-lagu yang akan dibawakan grup beranggotakan 13 pria tersebut. Bocoran tersebut berisi empat gambar yang mewakili lagu-lagu SEVENTEEN dan harus ditebak oleh penggemar.

“Golden Disc Awards ke-38 bersama Mandiri. D-1. Potongan clue terungkap. SEVENTEEN, petunjuk tersembunyi apa ini? Silakan nantikan penampilan brilian dari sang artis,” tulis GDA melalui laman media sosial resminya, Jumat, 5 Januari 2024.

Empat gambar yang diunggah oleh GDA, yakni gambar pertama yang menampilkan tulisan “Bad Luck Today, Do It Now”, gambar kedua berupa makanan khas Korea Selatan sundae dan tteokboki, gambar ketiga berisi lambang grup SEVENTEEN dan tulisan hangul, “Ini adalah penampilan perdana yang akan kami tampilkan”, dan gambar keempat berupa tulisan hangul, “Ending lagu dari Golden Disc Awards apa ya?”.

Dari gambar pertama, penggemar dapat menebak bahwa lagu yang akan ditampilkan SEVENTEEN di GDA Jakarta adalah Ima -Even if the world ends tomorrow- dalam versi Bahasa Korea. Lagu versi Bahasa Korea itu akan ditampilkan pertama kali di Indonesia dan belum pernah dibawakan SEVENTEEN di acara mana pun sebelumnya.



Lagu Ima -Even if the world ends tomorrow- SEVENTEEN Versi Bahasa Korea

Lagu Ima -Even if the world ends tomorrow- merupakan lagu utama untuk album Jepang SEVENTEEN berjudul ALWAYS YOURS yang dirilis pada 2023. Lagu tersebut dinyanyikan dalam Bahasa Jepang dan sempat ditampilkan dalam tur konser Jepang SEVENTEEN tahun lalu.

Namun, Ima -Even if the world ends tomorrow- dalam versi Bahasa Korea belum pernah ditampilkan mereka dan lagu itu akan menjadi salah satu penampilan paling ditunggu di GDA Jakarta malam ini. Sejumlah media daring asal Korea Selatan juga telah mengonfirmasi kabar itu, salah satunya web portal berita Daum.

“SEVENTEEN, yang memecahkan berbagai rekor terbaik bahkan di tahun ke-9 debut, akan merilis versi Korea dari lagu Jepang 'Ima -Even if the world ends tomorrow-', yang dianggap sebagai panggung yang paling ingin dilihat penggemar,” tulis web portal berita Daum, Jumat, 5 Januari 2024.



Sub-Unit SEVENTEEN, BSS Tampil di Golden Disc Awards 2024

Selain SEVENTEEN, sub-unit BSS dari SEVENTEEN juga akan tampil di perhelatan akbar itu. Berdasarkan bocoran yang dibagikan GDA melalui media sosialnya, SEVENTEEN dan BSS akan tampil menyanyikan empat lagu, tetapi, belum diketahui tiga lagu lain yang akan ditampilkan oleh mereka.

Golden Disc Awards merupakan ajang penghargaan musik dari Korea Selatan. Gelaran di Indonesia ini akan menjadi gelaran kelima kalinya Golden Disc Awards yang diadakan di luar negeri. Sebelumnya, sejumlah negara telah didatangi oleh acara ini, mulai dari GDA ke-26 di Jepang, GDA ke-27 di Malaysia, GDA ke-29 di Cina, dan GDA ke-37 di Thailand.

