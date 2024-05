Fakta-Fakta Penting dalam Star Wars: Tales of The Empire

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka merayakan Star Wars Day pada 4 Mei 2024, Lucasfilm meluncurkan serial animasi antologi terbaru, Star Wars: Tales of the Empire. Serial ini mengeksplorasi kejayaan Galactic Empire yang menakutkan melalui lensa dua tokoh kunci, yaitu Nightsister Morgan Elsbeth dan mantan Jedi Barriss Offee.

Dibuat oleh Dave Filoni, otak di balik Star Wars: Tales of the Jedi, Tales of the Empire terdiri dari enam episode pendek. Serial ini secara khusus menyoroti momen-momen penting dalam kehidupan kedua karakter tersebut yang belum pernah diungkap sebelumnya.

Perjalanan Balas Dendam Seorang Nightsister

Dilansir dari IGN, Morgan Elsbeth sebelumnya muncul dalam serial The Mandalorian. Ia tampil sebagai Magistrate di planet Corvus, di mana ia berkonflik dengan Ahsoka Tano. Tapi ada banyak hal yang tidak pernah kita ketahui tentang Morgan dalam serial live-action tersebut.

Tales of the Empire menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menelusuri perjalanan Morgan menjelang peristiwa-peristiwa di The Mandalorian.

Tiga episode pertama berfokus pada Morgan Elsbeth. Kisah Morgan mengeksplorasi bagaimana klan Nightsisters yang ia tinggali musnah dan perjuangannya bertahan hidup di kerasnya galaksi dibawah kekuasaan Empire. Keinginan membalas dendam membawanya ke dalam aliansi dengan Grand Admiral Thrawn.

Kejatuhan dan Kebangkitan Mantan Jedi

Sementara itu, paruh kedua Tales of the Empire menguak kisah Barriss Offee yang juga hadir dalam Star Wars: The Clone Wars berfokus pada kejatuhannya ke sisi gelap, menjadikannya seorang Inquisitor yang memburu para Jedi yang tersisa. Barriss, yang kecewa dengan Jedi Order, akhirnya bekerja untuk Darth Vader.

Pengisi Suara Berbakat

Dalam seri ini, Morgan Elsbeth diisi suaranya oleh Diana Lee Inosanto, sementara Barriss Offee diperankan oleh Meredith Salenger. Bersama mereka, beberapa anggota kembali dari keluarga Star Wars, seperti Rya Kihlstedt sebagai Lyn (alias Fourth Sister), Lars Mikkelsen sebagai Thrawn, Jason Isaacs sebagai Grand Inquisitor, dan Matthew Wood sebagai General Grievous.

Kilas Balik Penting dalam Jagat Star Wars

Dilansir dari Screen Rant, Star Wars: Tales of the Empire membawa penonton menyelami beberapa momen kunci dalam sejarah Star Wars dari berbagai sudut pandang. Timeline dalam serial ini diatur untuk memperluas dan melengkapi cerita utama dari film dan serial TV Star Wars lainnya. Meskipun keenam episodenya tidak disusun dalam urutan kronologis yang ketat, penonton akan tetap dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa penting dalam semesta Star Wars melalui beberapa petunjuk yang ditampilkan.

