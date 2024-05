Ingin Datang di Fansign Ji Chang Wook, Hari Ini Kesempatan Terakhir Ikutan Tantangannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea, Ji Chang Wook akan menggelar fansign di Jakarta pada 12 Mei 2024. Acara ini tidak dipungut biaya dan hari ini merupakan kesempatan terakhir Anda untuk ikutan tantangan bertajuk 'K-Drama Product Hunt' agar bisa bertemu sang aktor.

"Lewat acara ini saya tidak sabar bertemu dengan fans Indonesia setelah sekian lama," ujar aktor berusia 37 tahun dalam video resmi yang dirilis akun @korea_360. Fansign akan digelar di Main Atrium KOREA-360, Mal Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan.

Cara Bertemu Ji Chang Wook

Mengutip laman Instagram publikasi K-Brand, Korea 360, berikut cara agar Anda bisa bertemu oppa Ji Chang Wook. Pertama, Anda harus follow Instagram @kore_360 dan @kocca_indonesia. Anda juga harus ikuti akun TikTok @kocca_indonesia serta subcribe akun Youtube @korea_360.

Lalu, tahap selanjutnya, kunjungi pusat perbelanjaan KOREA 360 yang ada di Jakarta Selatan dan melakukan registrasi di tour zone di sana. Setelahnya Anda akan mendapatkan mission card. Di sana, Anda harus foto bersama tiga produk K-Drama favorit dan mendapatkan tiga stempel.

Tantangan berlanjut dengan mengunggah foto ke akun instagram dan melakukan pendaftaran website di www.korea360members.com. Bagaimana, mudah bukan? Hanya peserta terpilih yang bisa mengikuti fansign pada 12 Mei 2024 nanti. Total akan ada 70 tiket fansign dan 230 tiket audiens.

Tahun Lalu Fan Meeting

Acara ini bukan kali pertama bagi pemeran Jo Yong-phil di drama Welcome to Samdalri itu. Sebelumnya, Ji Cang Wook melakukan fan meeting di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Desember 2022.

Jika mengingat lagi acara yang digelar dua tahun lalu, agenda fan meeting sangat seru. Beberapa fans berkesempatan naik ke atas panggung. Mereka foto bersama sang idola, bahkan mendapat pelukan dari sang aktor.

Setelah sukses dengan drama terakhirnya, Welcome to Samdalri akhir 2023 lalu. Ji Chang Wook akan kembali dengan drama terbarunya Gangnam B-Side. Hal itu disampaikan Disney+ sebagai platform yang akan menayangkan. Drama ini akan tayang pada akhir 2024.

JIHAN RISTIYANTI

