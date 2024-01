Jadwal Konser Musik Internasional 2024, Ada NCT 127 hingga Ed Sheeran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2024 menjadi momen yang spesial bagi para penggemar musik di Indonesia. Setelah Blackpink dan Coldplay sukses menggelar konser pada tahun lalu, kini giliran musisi internasional lainnya yang bakal mengguncang tanah air.

Sejumlah musisi bertaraf internasional seperti Ed Sheeran dan NCT 127 pun dipastikan siap menggelar konser Indonesia. Lantas, musisi mana saja yang bakal konser di Indonesia? Berikut daftar konser internasional yang digelar di Indonesia pada 2024.



Daftar Konser Internasional 2024 di Indonesia



Golden Disc Awards 2024

Konser musik musisi internasional yang bakal digelar dalam waktu dekat adalah Golden Disc Awards. Ajang ini bakal digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada pada 6 Januari 2024 nanti.

Sejumlah idol grup terkemuka, termasuk NewJeans, SEVENTEEN, STAYC, Stray Kids, IVE, LE SSERAFIM, YB, LA POEM, Parc Jae-jung, dan Tomorrow X Together (TXT) dipastikan akan meramaikan acara tersebut.

SEVENTEEN, NewJeans, dan Stray Kids akan tampil di Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta International Stadium, pada 6 Januari 2024. Foto: Instagram/@nicevents.id



NCT 127 3rd Tour Neo City - The Unity

NCT 127 juga akan menyelenggarakan konser ketiga mereka yang bertajuk Neo City - The Unity. Konser ini akan berlangsung selama dua hari, pada 13 dan 14 Januari 2024, di Indonesia Arena, Senayan. Jakarta menjadi kota kedua di luar Seoul yang dikunjungi oleh NCT 127 selama tur ini.

Setelah konser di ibu kota, mereka melanjutkannya ke Jepang dengan dua hari konser di Nagoya. Neo City - The Unity merupakan tur dunia yang diadakan setelah perilisan album penuh terbaru mereka, Fact Check, pada Oktober 2023.



Ado - The First World Tour Wish

Penyanyi asal Jepang, Ado, akan mengadakan konser di Indonesia pada 27 Februari 2024. Pertunjukan ini juga menjadi kunjungan perdana Ado ke Indonesia. Konser ini merupakan bagian dari rangkaian tur THE FIRST WORLD TOUR "Wish" dan akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Sebelum Jakarta,Ado akan memulai tur konser di Asia di Thunder Dome, Bangkok, Thailand, pada tanggal 4 Februari 2024. Selanjutnya, ia akan melanjutkan perjalanan ke Taipei, Taiwan, pada tanggal 7 Februari.



Yoasobi Live in Jakarta

Daftar konser musik internasional 2024 di Indonesia selanjutnya adalah konser Yoasobi, superduo dari Jepang. Mereka bakal menggelar konser pada 16 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Konser ini merupakan bagian dari tur Asia mereka, sebagai grup yang terkenal dengan lagu Yoru ni Kakeru.

Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara di Asia Tenggara yang akan dikunjungi Yoasobi dalam tur tahun ini.



Louis Tomlinson Faith In The Future World Tour

Setelah sukses menggelar rangkaian tur Louis Tomlinson World Tour pada 2022, member One Direction, Louis Tomlinson kembali bakal tur di Jakarta. Tur panjangnya di tahun 2024 bertajuk Louis Tomlinson Faith In The Future World Tour.

Louis Tomlinson akan memeriahkan panggung di Beach City International Stadium (BCIS) di Jakarta pada 24 Januari 2024. Kemudian Louis akan melanjutkan tur ke Australia, dengan konser di tiga kota, yakni Melbourne pada 28 Januari 2024, Brisbane pada 30 Januari 2024, dan Sydney pada 2 Februari 2024.

Jonas Brothers The Tour Live in Jakarta 2024

Jonas Brothers menggelar konser The Tour di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada Sabtu, 24 Februari 2024. Foto: Color Asia Live

Jonas Brothers akan menyelenggarakan konser di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada tanggal 24 Februari 2024 mendatang Pertunjukan dari Kevin, Joe, dan Nick ini akan menjadi penampilan pertama trio Jonas di Indonesia.

Acara ini juga merupakan bagian dari tur dunia yang diberi judul The Tour, sebagai perayaan dari album keenam mereka, The Album (2023). Penjualan tiket konser Jonas Brothers di Indonesia akan dimulai pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 10.00 WIB.



Ed Sheeran: Mathematics Tour

Konser Ed Sheeran menjadi salah satu konser musik internasional di tahun 2024 yang paling ditunggu. Pelantun "Thinking Out Loud" ini bakal tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ed Sheeran dijadwalkan untuk menghibur penonton di Jakarta pada 2 Maret 2024. Kabarnya, Calum Scott juga dijadikan sebagai special guest. Harga tiket konsernya dijual dari Rp900 ribu hingga Rp 5 juta.



Niall Horan: The Show Live on Tour Asia 2024



Bukan hanya Louis Tomlinson, anggota One Direction lainnya, Niall Horan, juga akan mengunjungi Indonesia dalam tur Asia 2024. Penyanyi dari lagu "This Town" ini akan mengadakan konser di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, pada Sabtu, 11 Mei 2024.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan albumnya yang berjudul The Show, yang dirilis pada April 2023. Tiket untuk konser Niall Horan ini dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp1,2 juta hingga Rp2 juta.

IVE The First World Tour: Show What I Have

IVE, girl group asal Korea Selatan yang bernaung di bawah Starship Entertainment, awalnya memiliki jadwal konser di Jakarta pada bulan Januari 2024. Namun, acara tersebut terpaksa diundur hingga 24 Agustus 2024.

Dalam tur dunia pertamanya, IVE akan tampil di Hall 5-6 ICE BSD City. Harga tiket berkisar antara Rp1,225 juta hingga Rp3,225 juta. Tiket kategori tertinggi sudah termasuk paket soundcheck.



Novo Amor

Ali Lacey, yang dikenal dengan nama Novo Amor, akan menyelenggarakan konser di Basketball Hall Senayan, Jakarta Pusat, Indonesia pada tanggal 2 Maret 2024. Penampilan Lacey di Jakarta akan menjadi kunjungan perdananya ke Indonesia.

Menurut pernyataan dari penyelenggara, Ismaya Live, Novo Amor akan menyajikan set instrumentalis yang menenangkan dan membantu menghilangkan kepenatan para pengunjungnya di Indonesia.



Incubus Live in Jakarta

Incubus. TEMPO/ Wahyu Setiawan

Tur Asia 2024 akan menjadi kunjungan keempat Incubus ke Indonesia. Band yang terdiri dari Brandon Boyd, Mike Einziger, Jose Pasillas, Chris Kilmore, dan Ben Kenney sebelumnya telah tampil di Indonesia pada tahun 2008, 2011, dan 2018.

Incubus akan menyelenggarakan konser di Jakarta Tennis Indoor Stadium Senayan pada 24 April 2024. Konser ini merupakan bagian dari Asia Tour yang diadakan oleh grup musik rock ikonis tersebut.



Diana Krall Live in Jakarta 2024

Daftar konser musik internasional 2024 di Indonesia selanjutnya adalah konser penyanyi jazz Diana Krall dari Kanada. Diana Krall bakal ampil di JIExpo Theatre, Kemayoran, Jakarta Utara pada tanggal 4 Mei 2024.

Musisi jazz yang telah meraih berbagai rekor dan penghargaan ini akan menyajikan penampilannya yang manis di hadapan penonton yang dapat duduk nyaman di ruang teater JIExpo.



Jogjarockarta Fest 2024

Tahun ini, Jogjarockarta Fest 2024 akan diselenggarakan di Kridosono Stadium, Yogyakarta, pada 27 Januari 2024. Acara ini akan menampilkan sejumlah musisi internasional terkemuka, termasuk Kreator, grup musik trash metal dari Jerman, dan In Flames, band heavy metal asal Swedia.

Harga tiket untuk acara tersebut dimulai dari Rp250 ribu untuk early bird. Namun saat ini tiket yang tersedia untuk menikmati Jogjarockarta Fest 2024 sebesar Rp600 ribu.

