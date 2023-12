5 Drama Korea yang Dibintangi Lee Soo Hyuk, dari Drama Saeguk hingga Adaptasi Webtoon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Soo Hyuk merupakan aktor dan model Korea Selatan di bawah YG Entertainment. Lee Soo Hyuk memulai debut aktingnya dengan peran kecil dalam film tahun 2006 My Boss, My Teacher. Karirnya melejit pada 2010 berkat peran utamanya dalam film romantis tahun 2010 The Boy from Ipanema yang berhasil meraih berbagai penghargaan. Simak drama Korea pernah dibintanginya berikut.

1. Queen Woo (2024)

Dilansir dari Mydramalist, Drama sageuk satu ini bercerita tentang Ratu Woo yang menjadi target lima suku yang berusaha mendapatkan otoritas dan pangeran yang mengincar takhta setelah meninggalnya Raja secara tiba-tiba. Ratu Woo berjuang untuk menemukan Raja baru dalam waktu 24 jam.

Lee Soo Hyuk dalam drama ini akan berperan sebagai Go Bal Ki, salah satu dari tiga pangeran yang merupakan kandidat suksesi takhta Goguryeo, menambah ketegangan dalam perebutan otoritas. Selanjutnya, Park Ji Hwan akan berperan sebagai Mu Gol, kepala pengawal kerajaan yang berada langsung di bawah Raja.

Sedangkan Ratu Woo diperankan oleh Jeon Jong Seo. Dirinya merupakan seorang ratu Goguryeo yang memiliki kecantikan dan kecerdasan namun lahir dari keluarga sederhana sehingga tidak memiliki otoritas. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan di istana terpencil itu adalah Raja Go Nam Moo, namun suaminya mengalami krisis yang menyedihkan, sehingga otoritasnya dan keluarganya berada dalam bahaya.

2. S Line (2024)

Dilansir dari Mydramalist, drama Korea S Line akan mendasarkan ceritanya pada webtoon berjudul sama karya kartunis terkenal bernama Little Bee. Ini akan menceritakan kisah ketika sebuah garis merah yang disebut juga dengan garis S, muncul di atas kepala orang dan menuntun orang-orang yang menjalin hubungan tanpa mengenal waktu dan tempat. Dilansir dari My Drama List, S Line dijadwalkan tayang perdana pada 2024.

Lee Soo Hyuk akan berperan sebagai Han Ji Wook. Dia adalah seorang detektif yang ingin mengetahui kebenaran mengenai S Line. Dia dikenal karena visualnya yang luar biasa dan kepribadiannya yang berjiwa bebas. Ini akan menjadi K-drama kedua yang akan datang dari aktor tersebut. Dia juga akan bergabung dalam K-drama sejarah Queen Woo yang akan datang bersama dengan Jeon Jong Seo, Kim Mu Yeol, Ji Chang Wook, Jung Yoo Mi, dan Park Ji Hwan.

Sedangkan, Lee Da Hee akan berperan sebagai seorang guru SMA yang memiliki pesona aneh dan unik. Ini akan menjadi proyek Lee Da Hee berikutnya setelah K-drama asli TVING Island Part 2 dengan Kim Nam Gil, ASTRO Cha Eun Woo, dan Sung Joon.

Di sisi lain, Arin akan berperan sebagai Hyun Heup, seorang siswa SMA yang bisa melihat garis S sejak ia lahir. Ini akan menjadi proyek K-drama lanjutan Arin setelah membintangi tvN O'PENing: Summer, Love Machine Blues bersama Go Soo, Yoon Jong Bin, Yoon Jae Chan, Park Young Soo, dan Kim Tae Moon.

3. Tomorrow (2022)

Drama ini bercerita tokoh utama bernama Choi Joon Woong (Rowoon) yang tengah mencari pekerjaan, tetapi sulit baginya untuk diterima bekerja. Suatu malam, dia menyaksikan seorang pria mencoba mengakhiri hidupnya dan memutuskan untuk menghentikannya. Dia berkenalan dengan malaikat maut Koo Ryeon (Kim Hee Sun), istri dari Park Joong Gil (Lee Soo Hyuk), serta Im Ryoong Gu (Yun Ji On), yang tergabung dalam tim manajemen krisis.

Tujuannya adalah untuk mencegah orang melakukan bunuh diri. Setelah Joon Woong mengalami koma dan menjadi setengah manusia dan setengah roh, dia dipekerjakan oleh perusahaan malaikat maut sebagai anggota terbaru tim manajemen krisis.

4. Doom at Your Service (2021)

Doom at Your Service menceritakan kisah Tak Dong Kyung telah bekerja keras sejak orang tuanya meninggal. Hidupnya tampak lebih stabil setelah bekerja sebagai editor web novel selama 6 tahun, tetapi kemudian dia didiagnosis menderita glioblastoma (kanker otak). Dia menyalahkan hidupnya yang tidak beruntung dan ingin mengutuk segalanya agar menghilang, yang secara tidak sengaja memanggil Myeol Mang, Doom sendiri, bukan manusia atau dewa untuk muncul.

Sedangkan, Myeol Mang mengatakan bahwa dia bisa mengabulkan keinginan Dong Kyung. Sebagai harapan terakhirnya, dia membuat kontrak dengan Myeol Mang selama seratus hari untuk hidup sesuai keinginannya, mempertaruhkan segalanya.

Dilansir dari Soompi, dalam drakor itu, Lee Soo Hyuk berperan sebagai Cha Joo Ik, rekan kerja Tak Dong Kyung di kantor penyuntingan sebuah perusahaan penerbitan novel web bernama Life Story. Dalam siaran terbarunya, dia terjun langsung ke dalam kisah cintanya dengan Na Ji Na (Shin Do Hyun) sahabat Tak Dong Kyung dan seorang novelis web di Life Story. Meski sempat tertahan oleh cinta pertama Na Ji Na, Lee Hyun Kyu (Kang Tae Oh), Cha Joo Ik tak lagi menyembunyikan perasaannya.

Pilihan Editor: 7 Drama Korea untuk Ditonton Bersama Keluarga saat Liburan