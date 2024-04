Rekomendasi 7 Drama Korea Bertema Polisi dan Detektif

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea selalu berhasil menghadirkan pengalaman yang menggugah dan tak terlupakan, terutama ketika mengangkat tema yang penuh intrik dan aksi dari kepolisian. Melalui cerita-cerita yang memikat, drama-drama ini mengajak penonton masuk ke dalam dunia penegakan hukum yang penuh tantangan dan misteri.

Berikut adalah 7 rekomendasi drama Korea atau drakor tidak boleh dilewatkan bagi para pecinta kisah-kisah kepolisian yang mendebarkan.

1. Shadow Detective 2



Drakor detektif pertama yang direkomendasikan adalah Shadow Detective 2. Drama ini merupakan sekuel dari Shadow Detective sebelumnya yang telah ditayangkan pada tahun 2022. Kisahnya berkisah tentang seorang detektif berpengalaman yang bertugas di Kantor Polisi Geumo. Seorang detektif yang bernama Kim Tae Rok akan berupaya menyelesaikan kasus masa lalunya sebelum terlambat.

2. Through the Darkness



Through The Darkness adalah drama Korea yang menampilkan kisah seorang detektif dengan judul yang sama. Drama ini mengisahkan tentang seorang profiler kriminal yang bernama Song Ha Young, diperankan oleh Kim Nam Gil. Ia terkenal karena memiliki karisma yang kuat dan kemampuan untuk menganalisis kasus hingga dapat memahami pikiran manusia. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sosok misterius yang dikenal sebagai "Red Hat" menjadi tantangan yang sangat rumit bagi tim kepolisian. Song Ha Young kemudian dipanggil oleh tim tersebut untuk membantu dalam penanganan kasus tersebut.

3. Signal



Salah satu drama Korea yang menarik untuk disaksikan adalah Signal. Drama ini menghadirkan sebuah konsep yang unik dengan menggabungkan dua periode waktu yang berbeda, yaitu tahun 1990-an dan tahun 2016. Kisah dimulai ketika seorang letnan polisi dan seorang profiler kriminal bernama Park Hye Yeong (diperankan oleh Lee Ji Hoon) menemukan sebuah perangkat walkie talkie yang misterius, yang secara ajaib menghubungkannya dengan seorang detektif yang hilang pada tahun 1989. Bersama-sama, mereka berusaha untuk memecahkan misteri yang terjadi di dua periode waktu yang berbeda tersebut.

4. Tunnel



Drama Korea berjudul Tunnel adalah rekomendasi berikutnya mengenai detektif. Drama ini dirilis pada tahun 2017 dan mengisahkan tentang serangkaian pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1986 di Hwangseong. Cerita dimulai ketika seorang detektif yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya, Park Gwang Ho (diperankan oleh Choi Jin Hyuk), merasa bersalah karena tidak mampu melindungi seorang gadis yang menjadi korban pembunuhan. Suatu malam, ia mendapatkan petunjuk mengenai pelaku yang dicarinya dan memutuskan untuk pergi ke sebuah terowongan. Namun, secara ajaib, sang detektif melintasi waktu dan tiba di tahun 2017.

5. The Good Detective



Drama Korea berikutnya yang mengangkat tema detektif adalah The Good Detective. Cerita ini berfokus pada seorang detektif yang menemukan bukti baru terkait kasus pembunuhan berantai yang sebenarnya. Sebelumnya, seorang individu yang bernama Lee Dae Chul telah dihukum atas tuduhan yang salah.

6. Police University



Dilansir dari laman Imbd.com, Police University menghadirkan kisah yang berlatar di Universitas Kepolisian Nasional, menggambarkan dinamika serta tantangan dalam hubungan antara para profesor dan mahasiswa. Drama ini mengisahkan tentang investigasi yang berantakan saat seorang profesor di universitas kepolisian elit bergabung dengan murid-muridnya, termasuk seorang mantan peretas yang memiliki kejeniusan di bidangnya. Konflik, kerjasama, dan keharmonisan di antara mereka menjadi inti dari cerita yang penuh dengan intrik dan ketegangan.

7. Mouse



Drama Korea terakhir yang direkomendasikan adalah Mouse, yang berkisah tentang pengungkapan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Namun, sang pelaku sangat lihai dalam menyembunyikan identitasnya. Seorang detektif yang bernama Ko Moo Chi ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia bekerja sama dengan seorang perwira polisi baru yang bernama Jung Ba Reum.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I LAILI IRA I VIVIA AGARTA FEBRIATI

