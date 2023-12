7 Drama Korea untuk Ditonton Bersama Keluarga saat Liburan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liburan adalah waktu yang sempurna untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati momen istimewa. Salah satu kegiatan yang dapat menghadirkan keceriaan adalah menonton drama Korea bersama-sama.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah tujuh drakor yang cocok ditonton bersama keluarga saat liburan, menghadirkan cerita yang menyentuh dan menghibur:

1.Reply 1988

Dilansir dari cosmo.ph, Reply 1988 mengajak penonton untuk merenung tentang persahabatan dan keluarga di lingkungan komunitas. Ceritanya berfokus pada keluarga di satu lingkungan pada tahun 1988, membawa penonton pada perjalanan nostalgia yang hangat dan penuh tawa.

2.Hospital Playlist

Dilansir dari Soompi, Drama ini menawarkan pandangan hangat tentang persahabatan dalam kehidupan sehari-hari dokter di rumah sakit. Dengan sentuhan humor dan kisah medis yang menarik, Hospital Playlist cocok untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

3.My Father is Strange

Father is Strange mengisahkan kehidupan keluarga Byun yang berubah setelah seorang pria misterius masuk ke dalam keluarga mereka. Dilansir dari Soompi, kombinasi komedi dan drama, cerita ini menggambarkan nilai-nilai keluarga yang mendalam.

4. Oh My Ghost

Jika keluarga Anda menyukai cerita dengan sentuhan supranatural, Oh My Ghost bisa menjadi pilihan yang tepat. Drama ini mengikuti kisah seorang koki dan roh wanita yang menyelinap ke dalam tubuhnya. Dengan elemen komedi dan romantis, drama ini menyajikan hiburan untuk semua anggota keluarga.

5.The Sound of Your Heart

Dilansir dari Soompi, drakor ini diangkat dari webtoon populer, drama ini membawa tawa dengan komedi slapstick dan kekonyolan karakter utamanya. Cocok untuk keluarga yang mencari hiburan ringan dan situasi lucu.

6.Hi Bye, Mama!

Drama ini mengisahkan seorang ibu yang diberi kesempatan untuk kembali ke dunia sebagai hantu dan merawat keluarganya. Dengan sentuhan emosional, "Hi Bye, Mama!" mengangkat nilai keluarga, kehilangan, dan kebahagiaan.

7.Strong Woman Do Bong Soon

Dengan kombinasi elemen romantis dan komedi, drama ini mengisahkan kisah Do Bong Soon, seorang wanita dengan kekuatan super, yang bekerja sebagai pengawal untuk CEO tampan. Strong Woman Do Bong Soon menghadirkan momen lucu dan romantis yang dapat dinikmati semua generasi.

Menonton drama Korea bersama keluarga dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan mempererat hubungan. Pilihlah drama yang sesuai dengan selera dan tema yang diinginkan oleh seluruh anggota keluarga untuk menciptakan kenangan indah selama liburan.

Pilihan Editor: 5 Aktris Populer Ini Dulunya Artis Cilik