Rekomendasi 6 Drama Korea Pilihan untuk Menemani Liburan Akhir Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Saat liburan akhir tahun, sebagian orang telah merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu senggang mereka. Meskipun begitu, ada juga yang lebih memilih meluangkan waktu liburan dengan menonton serial drama Korea atau film. Khususnya bagi individu yang senang berdiam diri atau memiliki sifat introvert, mereka cenderung memilih untuk menjalani liburan di rumah.

Bagi para penggemar drakor, mereka tentu sudah menyiapkan sejumlah drama yang akan ditonton selama masa liburan akhir tahun ini. Jika masih bingung dan belum memiliki daftar drama Korea yang akan dijadwalkan untuk menemani liburan, beberapa rekomendasi drakor berikut bisa menjadi pilihan menarik.

Lantas, drakor apa saja yang dapat menjadi alternatif untuk mengisi waktu liburan akhir tahun?

1. Crash Landing on You

Drama Korea ini menceritakan seorang waris Korea Selatan, Yoon Se Ri, yang tiba di Korea Utara setelah mengalami kecelakaan paralayang. Ia kemudian berjumpa dengan seorang perwira militer Korea Utara, Ri Jung Hyuk, yang sepakat untuk membantunya kembali ke Korea Selatan.

2. The Silent Sea

The Silent Sea adalah sebuah drama yang mengisahkan situasi bumi pada tahun 2075. Pada masa tersebut, persediaan makanan dan air di bumi mengalami penurunan drastis, dan planet ini berada dalam kondisi yang sangat kritis.

Untuk mengatasi situasi tersebut, sebuah tim spesialis terdiri dari sejumlah peneliti dibentuk dan dikirim ke Bulan. Misi mereka adalah mengambil sampel dan mengungkap rahasia penting yang terdapat dalam fasilitas penelitian di bulan tersebut.

Dalam rentang waktu 24 jam, para peneliti harus menyelesaikan misi berisiko tinggi ini serta menjelajah ruang angkasa untuk mencapai Bulan. The Silent Sea menjadi salah satu rekomendasi drama Korea terbaru dengan rating 7,0 menurut IMDb. Drama ini mengusung genre petualangan, drama, dan misteri, dan cocok untuk penonton berusia 16 tahun ke atas.

3. Bulgasal: Immortal Souls

Satu lagi rekomendasi drakor yang menarik adalah Bulgasal: Immortal Souls. Drama bergenre thriller dan fantasi ini bisa menjadi opsi menarik untuk mengisi liburan akhir tahun. Kisahnya berpusat pada Dan Hwal, seorang perwira militer yang memiliki tugas menghilangkan sisa-sisa keberadaan dinasti sebelumnya.

Kejadian pada 600 tahun lalu menjadi sorotan utama, di mana Dan Hwal pernah menikah dengan Dan Sol, anggota keluarga terpandang dan berpengaruh. Namun, nasib buruk menimpa Dan Hwal saat sedang menjalankan misi sebagai perwira. Ia dikutuk menjadi Bulgasal, makhluk abadi pemakan darah manusia dari Dinasti Goryeo.

4. Unlock My Boss

Serial drama Korea yang berjudul Unlock My Boss menampilkan peran utama dari aktor berpengalaman, Park Sung Woong (dikenal dari Snowdrop), didukung oleh bintang muda seperti Chae Jong Hyeop (Love All Play) dan aktris Seo Eun Su (Missing: The Other Side).

Drama ini telah resmi tayang sejak 7 Desember 2022 melalui saluran ENA. Drama Korea terbaru bulan Desember ini menceritakan kisah seorang pria yang mendapati dirinya harus menyelamatkan CEO sebuah perusahaan IT yang terperangkap dalam dunia virtual ponsel. Menariknya, drama ini diadaptasi dari sebuah webtoon yang memiliki judul yang sama.

5. The Penthouse S1 dan S2

Dilansir dari Mydramalist, sebelum menyaksikan The Penthouse season 3 yang sedang berlangsung saat ini, disarankan untuk menonton musim sebelumnya agar dapat memahami alur cerita drama ini dengan lebih baik.

Penthouse sendiri merupakan sebuah gedung apartemen yang megah dan indah, namun dalam drama ini, Penthouse hanya dapat dihuni oleh kalangan kaya dan kelas atas. Meskipun memiliki reputasi sebagai tempat yang mewah, kisah di dalamnya jauh dari kesan indah. Setiap musim dari drama ini menghadirkan alur cerita inti yang berbeda.

Musim pertama dimulai dengan fokus pada penyelidikan pembunuhan yang menimpa Min Soel-ah, anak kandung Shim Soo-ryeon. Sementara itu, musim kedua menghadirkan berbagai alur cerita dan plot twist terkait pembunuhan Bae Ro-na serta dendam yang dilakukan terhadap Joo Dan-tae.

6. Doom at Your Service

Dilansir dari Asianwiki, Doom at Your Service mengisahkan perjalanan Tak Dong Kyu, seorang editor web novel yang hidupnya terguncang setelah didiagnosis menderita kanker otak. Keputusasaannya mendorongnya untuk memanggil Myeol Mang, seorang Doom yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Namun, Dong Kyu harus membayar harga yang mahal untuk kesembuhannya, membawa penonton melalui kisah yang penuh intrik dan konsekuensi tak terduga.

