Felicya Angelista Didesak Hentikan Kontrak Scarlett dengan EXO dan TWICE

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut video terbaru Felicya Angelista soroti konflik Hamas vs Israel, netizen mengecam aksi pemilik merek kecantikan Scarlett tersebut karena sikapnya yang dinilai pro-Israel. Publik marah atas pemilihan kata "peperangan" yang diucapkan Felicya dan penggunaan cuplikan video yang sangat jelas mendukung Israel atas serangan Hamas belakangan ini.

Khususnya, para penggemar EXO dan TWICE yang marah atas video tersebut. Mereka memenuhi kolom komentar Instagram brand kosmetik asal Indonesia, Scarlett sejak Felicya ikut menyuarakan pendapatnya.

Scarlett Dikecam Penggemar EXO

Para EXO-L, yakni nama resmi penggemar EXO kecewa atas tindakan ibu 2 anak itu. Dari pantauan Tempo sampai artikel ini ditulis, unggahan terbaru Scarlett di Instagram dipenuhi seruan untuk boikot dan unfollow dari EXO-L.

"Kami EXO-L, kami boikot Scarlett. Thanks untuk kemarin," "Beli brand ini gara-gara EXO, taunya cocok, eh malah dukung si Israel," "Baru follow karena EXO, sekarang unfollow lagi deh. Sorry, I'm disappointed," tulis beberapa netizen yang merupakan penggemar EXO pada Selasa, 7 November 2023.

Diketahui, EXO pernah menjadi Brand Ambassador dari Scarlett. Brand milik istri Caesar Hito tersebut memperkenalkan EXO sebagai Glow Ambassador melalui acara Meet and Greet bersama Scarlett pada Ahad, 27 Agustus lalu.

Felicya Angelista berbicara soal Palestina. Foto: Instagram.

Meski senang dengan kedatangan idol K-Pop tersebut, para EXO-L tak segan untuk memboikot Scarlett. Mereka sangat menyayangkan sikap Felicya yang mengaku netral atas kejahatan kemanusiaan genosida yang terjadi di wilayah Gaza, Palestina.

"Terima kasih Scarlett sudah mendatangkan EXO, tapi maaf aku pro-Palestina. Percayalah EXO-L, kamu akan kena dampaknya," tulis netizen penggemar EXO yang mendukung Palestina.

Tak hanya itu, mereka juga ramai-ramai mendesak Felicya agar menghentikan kontrak kerja sama dengan EXO. "Silakan Scarlett dihentikan saja kontrak dengan EXO dan enggak perlu menaruh emoji semangka di sorotan, enggak ngaruh. Paham banget hati Kak Feli ingin bilang pro-zionis tapi merasa takut bisnisnya hancur karena mayoritas Indonesia pro-Palestina. Daripada berpura-pura, lanjut aja deklarasinya, kita lanjut boikot," tulis salah satu fanbase penggemar Chanyeol EXO @yeolmae.indonesia.

Penggemar TWICE Kecewa atas Sikap Netral Felicya Angelista

Selain penggemar EXO, fans dari girl group TWICE juga ramai-ramai serukan boikot dan unfollow Felicya Angelista hingga Scarlett. Para Once (sebutan untuk fanbase TWICE) mengungkapkan kekecewaan mereka melalui unggahan di X baru-baru ini.

"Scarlett, makasih udah undang TWICE ke Indonesia setelah bertahun tahun mereka enggak ke sini, ngejadiin BA TWICE. Tapi maaf banget aku ga menerima ke netralan, pasti ada kecondongan ke Israel kalau ada kata netral. Cukup ya jadiin TWICE sebagai BA. Aku batalin keinginanku untuk beli produkmu lagi," tulis salah satu Once dari Jakarta.

Netizen lain di X pun setuju dengan unggahan tersebut. Publik juga mengimbau kepada idola mereka agar memberhentikan kontrak dengan merek lokal Scarlett. "Stop the contract @JYPETWICE," "Enggak usah dilanjutin ya kontraknya @JYPETWICE," "Mba Fel perlu takut deh, Kpopers kalau udah menyangkut solidaritas tuh kompak banget. Siap-siap deh," tulis beberapa netizen mengecam tindakan Felicya Angelista yang diduga pro-Israel.

INTAN SETIAWANTY

