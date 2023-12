Sukses Bintangi Moon in the Day, Kim Young Dae Sempat Tak Tertarik Jadi Aktor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Young Dae berhasil memerankan dua karakter dalam drama Moon in the Day. Awalnya aktor berusia 26 tahun ini tidak pernah berniat sebagai aktor. Bagaimana perjalanan kariernya hingga mendapatkan peran utama dalam beberapa drama?

Drama terbaru yang dibintangi Kim Young Dae, Moon in the Day, baru saja tamat. Dia berperan sebagai Do Ha, seorang bangsawan Silla, yang dibunuh oleh istrinya sendiri, Ha Ri Ta, diperankan Pyo Ye Jin.

Karena menyimpan dendam, arwah Kim Do Ha terus mengikuti Han Ri Ta, hingga masa kini. Han Ri Ta bereinkarnasi menjadi Kang Young Hwa. Sementara Kim Do Ha merasuki tubuh Han Jun Oh, selebriti yang tidak sengaja bertemu dengan Kang Young Hwa. Kim Do Ha memanfaatkan tubuh Han Jun Oh, untuk membunuh Kang Young Hwa

Perjalanan karier Kim Young Dae

Pria yang pernah kuliah di China ini sebenarnya tidak bercita-cita ingin jadi aktor. Padahal sejak SMP dia sudah mendapat tawaran dari berbagai agensi. Namun selalu ditolak. Dia baru tertarik masuk ke dunia entertainment saat kuliah. Itu pun terjadi secara tidak sengaja.

“Jadi, suatu hari CEO agensiku saat ini sedang datang ke toko pamanku. Ketika

ngobrol, CEO aku ini cerita kalau sedang membuka agensi entertainment dan mencari talent baru. Pamanku lalu iseng menunjukkan fotoku ke dia. Ternyata CEO aku langsung tertarik dan menghubungiku. Dari situlah aku mulai tertarik berkarier di dunia entertainment,” ujarnya kepada W Korea, seperti dilansir dari keterangan pers Viu.

Debut tahun 2017

Setelah bergabung dengan agensi Outer Korea, Kim Yong Dae mulai debut akting dengan berperan di berbagai web series sejak tahun 2017. Ada 14 judul drama web series yang dia bintangi. Sedangkan di drama televisi, Kim Young Dae lebih sering menjadi cameo dibandingkan pemeran utama atau pendukung.

Drama pertamanya adalah Extraordinary You tahun 2019. Lalu dia membintangi drama The The Penthouse: War in Life selama tiga musim, dari tahun 2020 hingga 2021. Aktingnya sebagai Joo Seok Hoon telah membawa Kim Young Dae meraih penghargaan Best New Actor dari SBS Drama Awards 2021.

Keberhasilannya dalam The Penthouse: War in Life itu membuatnya dipercaya menjadi pemeran utama beberapa drama lainnya, seperti Shooting Stars, The Forbidden Marriage, hingga Moon in the Day.

Anak rumahan yang jago olahraga

Aktor kelahiran 2 Maret 1996 ini rupanya termasuk anak rumahan. Jika tak ada syuting, Kim Young Dae lebih senang menikmati waktunya sendirian di rumah. “Ketika pulang ke rumah, aku selalu menikmati waktuku dengan melakukan banyak hal. Bahkan hal-hal sederhana seperti menonton teve sambil menikmati snack bisa bikin aku lupa waktu,” katanya kepada Allure Korea.

Selain itu, dia juga hobi beberes rumah dan membaca novel. Beberapa novel rekomendasinya antara lain Almond karya Won Pyung Sohn dan novel karya penulis Jepang, Ichijo Misaki, Even If This Love Vanishes from The World Tonight.

Meski lebih senang di rumah, Kim Young Dae juga senang olahraga, seperti basket, voli, dan sepakbola. Alasannya menyukai olahraga tak hanya untuk kesehatan, tapi juga supaya banyak teman. Bahkan dia pernah bergantian ikut tanding sepakbola dan basket demi bisa bermain dengan teman-temannya.

Jiwa olahraganya ini juga ditunjukkan saat berakting. Seperti saat syuting salah satu adegan di drama Extraordinary You. Dia harus menyelam dan renang. Karena cukup percaya diri dengan kemampuannya, Kim Young Dae mengaku kepada OSEN Korea bahwa dia melakukan adegan itu sendiri.

