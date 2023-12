Lee Sung Kyung Rilis Single Solo Eat Sleep Live Repeat 13 Desember 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Lee Sung Kyung bersiap debut sebagai penyanyi solo. Agensi YG Entertainment mengumumkan hal tersebut melalui sosial media pada Senin, 4 Desember 2023.

Dalam pengumuman itu, YG Entertainment hanya menunjukkan poster debut solo Lee Sung Kyung. Posternya memperlihatkan aura aktris berusia 33 tahun itu yang lembut dan elegan, dihiasi latar belakang bernuansa hangat.

Eksplorasi bakat Lee Sung Kyung

Ekspekstasi YG Entertainment terhadap proyek solo Lee Sung Kyung ini nampaknya cukup tinggi. Agensi itu mengatakan akan mengeksplorasi potensi Lee Sung Kyung yang lain.

"Kami tidak hanya bisa melihat emosi unik Lee Sung Kyung. Tapi juga potensinya yang tak terbatas sebagai entertainer yang serba bisa. Mohon nantikan konten baru yang akan dirilis," kata agensi tersebut.

Judul lagu single solo Lee Sung Kyung

Dalam unggahan pada Rabu 6 Desember 2023, YG Entertainment mengungkapkan j poster dengan judul lagu single solo Lee Sung Kyung. Poster itu masih senada dengan poster sebelumnya, nuansa hangat dan aura aktris Weightlifting Fairy Kim Bok Joo terlihat lembut.

Single digital perdana Lee Sung Kyung berjudul Eat Sleep Live Repeat. Lagunya akan dirilis pada Rabu, 13 Desember 2023 pul 12.00 siang waktu Korea Selatan.

Judul lagunya terdengar sederhana namun berkaitan dengan momen-momen sederdahan dalam hidup. Dengan melihat akting Lee Sung Kyung dalam karakter yang beragam, liriknya diharapkan membawa narasi yang sama menariknya.

Perjalanan karier Lee Sung Kyung

Peluncuran single digital Lee Sung Kyung tersebut menandai tonggak sejarah dalam karirnya. Wanita kelahiran 10 Agustus 1990 itu mengawali kariernya sebagai model pada tahun 2008.

Dia debut sebagai aktris pada tahun 2014 lewat drama It's Okay, That's Love. Beberapa drama yang bintanginya antara lain Cheese In Traps, The Doctors, Dr. Romantic, Dr. Romantic 2, Flower of Queen dan Shooting Stars.

Sebelum merilis single solo pada 13 Desember mendatang, Lee Sung Kyung sempat berkolaborasi dengan beberapa penyanyi. Di antaranya berkolaborasi dengan The Papers pada tahun 2013, lewat single I Love You.

Dia berkolaborasi dengan Eddy Kim, lewat lagu My Lips like Warm Coffee yang merupakan milik Sharp, pada tahun 2016. Lalu dengan Psy, dalam lagu berjudul Last Scene, dan dengan Loco dalamlagu Love tahun 2021.

Lee Sung Kyung juga menyanyikan lagu soundtrack film Trolls tahun 2017, yang berjudul True Collors duet dengan Park Hyung Sik dan Get Back Up Again. Kemudian soundtrack drama About Time tahun 2018, yang berjudul My Only One Person, I Am What I Am, dan Tomorrow will be a better day. Tak hanya itu, dia juga berduet dengan Ra Mi Ran menyanyikan lagu Show Time untuk soundtrack Miss & Mrs. Cops.

