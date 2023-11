Uhm Ki Joon Bermuka Dua dalam The Escape of the Seven, Begini Sosok Aslinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar The Penthouse tentu tidak asing dengan aktor Uhm Ki Joon, yang memerankan tokoh Joo Dan Tae. Dalam drama terbarunya, The Escape of The Seven, dia kembali memerankan tokoh antagonis. Meski begitu, tokoh yang diperankan kerap menjadi sentral cerita.

Joo Dan Tae adalah pengusaha kaya yang egois dan penuh ambisi. Dia juga memerakan politikus yang melakukan apapun demi mencalonkan diri sebagai presiden dalam drama yang lain. Dalam drama terbarunya, The Escape of the Seven yang tayang di Viu, ia berperan sebagai Matthew Lee. Sosok misterius dengan rambut warna putih.

Peran antagonis The Escape of The Seven

The Escape of The Seven, menceritakan tujuh karakter yang terlibat dalam kasus kematian Bang Dami. Matthew Lee tiba-tiba muncul dan berusaha memberi pelajaran dan menghukum orang-orangy ang terlibat dalam kematian Bang Da Mi. Namun belakang terjadi banyak plot twist yang mengungkap bahwa Matthew Lee adalah musuh yang sesungguhnya dalam drama ini.

Uhm Ki Joon berhasil memerankan karakter yang semula terlihat santun dan bijak. Lalu berubah menjadi monster dengan gaya bicara, tertawa, dan ekspresi kejam. Tentu saja bikin penonton emosi.

Kemampuannya dalam berakting sudah tidak perlu diragukan. Pria kelahiran 23 Maret 1976 ini memulai karier di dunia hiburan sebagai aktor musikal pada

tahun 1995, lewat pertunjukan berjudul Richard III. Debutnya di televisi terjadi pada tahun 2006 lewat drama KBS berjudul Drama City – Who Loved Her?

Namanya mulai dikenal sejak tampil sebagai karakter pendukung dalam drama populer seperti Worlds Within, Dream High, Scent of a Woman, Phantom, I’m Not a Robot, dan laininya. Bahkan kian melambung setelah memerankan Joo Dan Tae dalam The Penthouse hingga mendapat penghargaan sebagai Aktor Terbaik dalam SBS Drama Awards 2020.

Tertarik berperan sebagai penjahat

Uhm Ki Joon mengaku berusaha mengambil karakter peran yang berbeda dalam setiap proyek yang ia ambil. Ia ingin mencoba peran-peran yang belum pernah dilakukan dan membuat membutuhkan tantangan.

Pria 47 tahun ini lebih terarik memerankan penjahat. Dia juga membatasi drama atau film bergenre romantis. Sebagai aktor ia ingin bereksperimen dengan berbagai macam kehidupan.

Menurutnya setiap orang menjadi orang baik kapan saja dalam kehidupan nyata, tapi tidak dengan tindakan yang jahat. "Saat berperan sebagai penjahat, rasanya seru melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata," katanya dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari keterangan pers Viu.

Sedangkan untuk membuat karakternya lebih tajam, ia memperhatikan detail pada penampilan. Misalnya dalam The Escape of the Seven, dia menggunakan topeng setengah wajah dan rambut putih.

Kepribadian Uhm Ki Joon

Sering memerankan karakter antagonis yang licik dan kejam bisa bikin orang lama-lama percaya kalau kepribadiannya juga begitu. Tapi dia memastikan itu hanya di dalam drama atau film.

Uhm Ki Joon pernah mengungkapkan bahwa dirinya adalah sosok yang pemalu dan pendiam. Ini membuatnya tidak mudah didekati dan canggung saat diwawancara, sehingga tidak bisa memberi penjelasan panjang lebar. Tipe kepribadian MBTI-nya INTJ.

Jauh dari karakternya di drama, Uhm Ki Joon ternyata sosok yang hangat dan sayang keluarga. Dilansir dari Soompi, ayah Uhm Ki Joon telah meninggal dunia sejak dia kelas satu SMA. Sebab itu, dia sangat dekat dan menyayangi ibunya.

